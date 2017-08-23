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Gümrük ekipleri "kuş uçurtmadı"

- Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü personelince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan ve koruma altında olduğu tespit edilen 2 bin saka ele geçirildi

Gümrük ekipleri

ANKARA (AA) - Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan ve koruma altında olduğu tespit edilen 2 bin saka ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Valiliği Sınır Ötesi Yardımlar Koordinasyon Merkezinin izni doğrultusunda Suriye'ye geçmek üzere Öncüpınar gümrük sahasına gelen bir kamyonette ihbar üzerine arama yapıldı.

Arama sonucu araçta 6 kafes içinde yaklaşık 2 bin saka tespit edildi.

"Yaban hayatından ve ekosistemden eksiltme suçu" işlendiği gerekçesiyle idari işlem yapılmak üzere Orman ve Su işleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğünü arayan ekipler, yetkililere konu hakkında bilgi verdi.

Yapılan araştırmalar sonucu, yaban kuşu olan sakaların ihraçlarının da yasak kapsamında bulunduğu belirlendi.

Kuşları yasa dışı yollarla Suriye'ye çıkarmaya çalışan 4'ü Türk, 1'i Suriye uyruklu 5 kişi hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Sakalar ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

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Gümrük Ve Ticaret BakanlığıSaka Kuşu
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