Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Atletizm Bursa Trabzon
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İSTİKLAL CADDESİNDE
Gelir testi uyarısı
Gelir testi uyarısı
AB'nin Brexit zirvesi
AB'nin Brexit zirvesi
Milli geliri uçurdu
Milli geliri uçurdu
STAR'ın iskelesi ondan
STAR'ın iskelesi ondan

Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

- Bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği gümrük müdürlükleri arasına İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü de eklendi

Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik
banner17

ANKARA (AA) - Bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği yerler arasına İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebli̇ği̇'nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dair Tebli̇ğleri" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB menşeli olmayan ve tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde, veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri, belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek.

Bakanlığın bugün yayımlanan diğer tebliğleriyle İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, ithali yasak oyun alet ve makineleri, pil ve akümülatörler, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ile bazı tekstil eşyalarının serbest dolaşıma giriş işlemleri konusunda da yetkilendirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Genel Tebli̇ği̇İstanbul Havalimanı Gümrük MüdürlüğüResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1