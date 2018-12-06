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Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik

- Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyaları, en az 100 işçi istihdam ediyor olunması durumunda beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanabilecek

Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik
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ANKARA (AA) - Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, kolaylaştırmalardan yararlanmak için yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük 1 ay içinde en az 100 işçi istihdam ediyor olunması durumunda daha az muayeneye tabi tutulabilecek.

Ticaret Bakanlığının Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri, yetkili bölge müdürlüğüne beyanın kontrolüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak için başvuru yaptıkları tarihten geriye dönük 2 yıl içinde, 12'şer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönemde asgari 5 milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmaları veya aynı sürede gerçekleştirdikleri ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari 20 milyon doları tutarında olması durumunda bu koşulları sağlamayan statü belgesi sahiplerine göre gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyaları daha az muayeneye tabi tutulabilecek.

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişilerle bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, yetkili bölge müdürlüğüne kolaylaştırmalardan yararlanmak için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük 1 ay içinde en az 100 işçi istihdam ediyor olunması gerekecek.

Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için bu koşul aranmayacak. Ancak grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından bu koşulun sağlanması zorunlu olurken, koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninden faydalanma hakkı bulunan statü belgesi sahipleri, statü belgelerinin geçerlilik süresi boyunca bu kolaylıklardan faydalanmaya devam edebilecek.

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Gümrük Genel TebliğiOnaylanmış Kişi statü BelgesiResmi GazeteTicaret Bakanlığı
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