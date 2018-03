Gümrük işlemlerinde zaman kaybı yok!

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası aldı. Prysmian Group Türkiye bu sayede gümrük işlemlerinde zaman kaybetmeden ihracat pazarlarında avantaj sağlayacak.



Prysmian Group Türkiye, ticareti hızlandırmak amacıyla yürürlüğe giren, ithalatçı ve ihracatçıya yerinde gümrükleme imkânı sunan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” (YYS)’nı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden teslim aldı. Kablo sektöründe YYS alan ilk şirket olan Prysmian Group Türkiye, bu sertifika ile uluslararası rekabette avantaj sağlayacak.



YYS belgesine sahip olabilmek için, öncelikle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sahibi olma koşulu aranıyor. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri, şirketleri, siparişten tedarike, bilgi güvenliğinden tesislerin fiziki güvenliğine, mali kayıtların tutulması ve saklanmasından İnsan Kaynakları uygulamalarına, üretim sürecinden iç denetim yöntemlerine kadar yayılan detaylı bir denetimden geçiriyor. İlgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, kendi yetkisini, söz konusu şartları sağlayan firmaya devrederek işlemlerin firmanın beyanına dayalı yapılabilmesini sağlıyor.



Türk Kablo Sektöründe YYS Alan İlk Şirket Oldu

Türkiye’de, şu ana kadar YYS belgesini alan 241 şirket bulunuyor. Prysmian Group Türkiye, kablo sektöründe bu belgeye sahip olan ilk şirket olmasının yanı sıra, Bursa’da 4., Türkiye’de de 71. sırada yer alıyor.



Uzun ve ciddi bir hazırlık süreci sonrasında yine sektörde bir ilke imza atarak YYS belgesi almaya hak kazandıklarının altını çizen Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu: “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı almak, şirket olarak elbette bizim için çok önemli. Bu sertifika sayesinde, artık yurtdışına açılırken daha hızlı hareket edebiliyoruz. Ancak bizimle birlikte, ülkemiz için de çok önemli. Çünkü böylece, Türkiye’nin ihracatına, ekonomisine katkı sağlıyoruz; ülkemizin adını yurtdışında çok daha fazla duyurabiliyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, attığımız her adım ile, gerçekleştirdiğimiz her çalışma ile ‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz.’.” dedi.



Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Hakkında:

Uluslararası ticarette güvenli bir tedarik zinciri ağı oluşturmak ve ürünlerin yurtdışı pazarlara, daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak için Dünya Gümrük Örgütü tarafından kurulmuş bir sistemdir. Türkiye’nin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda ihracatçı firmaları desteklemek ve onların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013 yılında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı hayata geçirdi. Uluslararası geçerliliğe sahip olan bu sertifika, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi denetlemesini yapabilen firmalara uluslararası ticarette önemli kolaylık ve imtiyazlar tanıyor. ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde mevcut olan bu uygulama, ülkelerin karşılıklı tanıma anlaşmaları ile firmalara uluslararası özel bir statü kazandırıyor.



Prysmian Group Türkiye Hakkında

Merkezi 1964 yılından bu yana Mudanya’da (Bursa) olan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. bünyesinde, bugün yaklaşık 450 kişi çalışmaktadır. Prysmian Group Türkiye’nin ürün yelpazesi kapsamında, Prysmian ve Draka markaları ile, 220 kV'a kadar olan tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları ile fiber optik kabloları, demiryolu sinyalizasyon kabloları, asansör sistemleri, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar bulunmaktadır. Prysmian Group içinde öncelikli bir ihracat merkezi olan ve 2016 yılında toplam yaklaşık 955 milyon TL olan cirosunun %26’sını ihraç eden Türk Prysmian Kablo, Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için: www.prysmiangroup.com.tr



Prysmian Group Hakkında

Prysmian Group, enerji ve telekomünikasyon kabloları endüstrisinde, 2016 yılında 8 milyar Euro’ya yakın satışları, 20.000 çalışanı, 50 ülkede faaliyet gösteren 82 fabrikası ile bir dünya lideridir. Yüksek teknoloji ürünleri pazarında yer alan Prysmian Group, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine; teknoloji ve bilgi birikimine sahiptir. Prysmian Group, ürün yelpazesi kapsamında; enerji iletimi ve dağıtımı için yeraltı ve denizaltı kablo ve sistemleri; çeşitli endüstriyel sektörlerdeki uygulamalar için özel kablolar; video, bilgi ve ses iletimi için optik fiber ve kablolar ve bakır telekom kabloları bulunmaktadır. Prysmian Group’un temel rekabet güçleri arasında, yenilikçi ürün ve üretim süreçleri ve sahip olduğu geniş coğrafi alanı ile müşteri memnuniyetine ve müşteri hizmetlerine verdiği önem yer almaktadır. 2011 yılında Draka’yı bünyesine katan Prysmian Group, Milano borsasında işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için: www.prysmiangroup.com