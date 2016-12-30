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Gümrük tarife cetveli yayımlandı

ANKARA (AA) - İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girecek Gümrük Tarife Cetvelinde, canlı...

Gümrük tarife cetveli yayımlandı

ANKARA (AA) - İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girecek Gümrük Tarife Cetvelinde, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, gıda sanayi müstahzarları, mineral maddeler, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, plastikler ve mamulleri, deriler, ağaç ve ahşap eşya, odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, dokumaya elverişli maddeler, ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, taş, alçı, seramik mamuller, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, adi metaller, makineler ve mekanik cihazlar, nakil vasıtaları, optik alet ve cihazlar, silahlar ve mühimmat, muhtelif mamul eşya, sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar başlıklarda toplanan ürünlerin ithalatında uygulanacak vergi hadleri ve uygulanacak esaslar belirlendi.

Öte yandan, Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne ilişkin 21 Aralık 2015 tarihli 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

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Bakanlar KuruluGümrük Tarife CetveliResmi Gazete
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