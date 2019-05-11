Gümrük tespitine teknoloji takviyesi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, gümrük kapılarında yasal ticaretin hızlandırılması ve yasa dışı eşyanın anında tespit edilerek ülkeye girişinin engellenmesi amacıyla aldığı önlemlere bir yenisini ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, limanlarda konteyner yoluyla yapılan kaçakçılığın tespiti amacıyla Avrupa Birliği fonuyla temin edilen, hareket kabiliyeti yüksek 5 adet "Backscatter Van" tipi Mobil Tarama Sistemi, işlem hacmi yoğun olan Ambarlı, Haydarpaşa, Mersin, Alsancak ve Gemlik limanlarında bu ay itibarıyla faaliyete geçirildi.

Mobil olması sebebiyle kontrolü yapılacak konteyner alanına dakikalar içerisinde götürülebilen sistem sayesinde liman trafiği olumsuz etkilenmeyecek. Böylece yasal ticaret de hız kesmeden devam edecek.

Sistem, araç ve konteynerlerin röntgenini çekerek eşya, araç ve konteynerin içerisine gizlenmiş uyuşturucu, silah, mühimmat, patlayıcı başta olmak üzere toplum sağlığını, ülke güvenliğini tehdit eden tüm yasa dışı unsurların fiziki arama yapılmadan görülebilmesine imkan sağlıyor.

- Hassas burunlu dedektör köpek

Öte yandan, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce AB fonu ile yürütülen bir başka proje kapsamında ise teşkilatın operasyonel kapasitesini artıracak tam donanımlı 70 devriye ve dedektör köpek aracı ile 50 hassas burunlu dedektör köpek envantere kazandırıldı.

Uyuşturucu, silah-mühimmat-patlayıcı, çay-tütün ve nakit para konularında yoğun eğitimlerden geçirilen dedektör köpekler, önümüzdeki dönemde havalimanlarında hem eşya hem yolcu kontrollerinde önemli rol oynayacak.