EDİRNE (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Hedefimiz; tüm gümrük işlemleri açısından maliyetleri düşürmek, kırtasiyeciliği bertaraf etmek ve işlem süresini azaltarak eşyanın bir an önce nihai varış noktasına ulaşmasını sağlamaktır." dedi.

Tüfenkci, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan pasaport ve muayene işlemlerinin daha modern şartlarda yapılabilmesi amacıyla inşa edilen 700 metrekare büyüklüğünde 2 yolcu salonunun hizmete alınması töreninde yaptığı konuşmada, Kapıkule'nin Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın da doğuya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Kapıkule'nin Türkiye’nin en büyük ve en işlek gümrük kapısı olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Kapıkule’ye yatırımlarımız sürekli devam ediyor. Türkiye’nin en önemli kapılarından biri olan Kapıkule’den gelen ve giden yolcuların işlemlerinin çok kısa bir sürede tamamlanmasını ve rahat etmelerini istiyoruz. Buradaki yolcular bizim misafirlerimizdir. Gümrük kapılarımız Türkiye’nin dünyaya açılan yüzüdür. Kapıkule gümrük kapımızdan yılda yaklaşık 5 milyon yolcu giriş çıkış yapmaktadır. Kapıkule gümrük kapısında otobüs yolcuları için daha iyi ve konforlu şartlarda pasaport ve muayene işlemlerinin yapılabilmesi için toplam 700 metrekare büyüklükte 2 adet yolcu salonu inşa edildi. Arkadaşlarımız sağ olsunlar bu yolcu salonlarını 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladılar. Daha önce yolcular otobüslerden indirilerek kontrol ve pasaport işlemleri yapıldığı için yolcularımız açık alanda kışın soğuk havaya yazın ise sıcak havaya maruz kalıyordu. Yeni yolcu salonlarımızda gümrük hizmetleri ülkemize yakışır şekilde daha konforlu ve daha hızlı verilecek. Ayrıca gümrük kontrollerinde etkinlik daha ileriye taşınmış olacaktır. Yolcu salonlarımız buraya gelen misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde dizayn edildi. En son teknolojiler ile donatılan yeni yolcu salonları ile birlikte herhangi bir maksatla ülkemize gelen veya eşya geçiren kişilerin işlemleri beklemeleri ortadan kaldırarak en etkin bir şekilde tamamlanacak."

-"Güvenlik de önemli"

Konforun, rahatlığın yanı sıra güvenliğin de çok önemli olduğunun altını Bakan Tüfenkci, "Bu yeni yolcu salonlarımız, gümrüklü sahanın emniyeti ve kaçak geçişlerin önlenmesi anlamında da önemli kazanımları beraberinde getirmektedir. Geliş ve gidiş bölümleri birbirinden bağımsız olduğu için yolcu salonlarımız giriş-çıkışları tamamen kontrollü hale getirmiştir. 24 saat aralıksız kamera sistemleriyle izlenmektedir. Bagaj x-ray cihazlarımız var. Hedefimiz bu kapıyı kullanan yolcularımızın/misafirlerimizin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın önceliğinin ticareti kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Hedefimiz; tüm gümrük işlemleri açısından maliyetleri düşürmek, kırtasiyeciliği bertaraf etmek ve işlem süresini azaltarak eşyanın bir an önce nihai varış noktasına ulaşmasını sağlamaktır. Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda elektronik ortamın ayrıcalıklarından en üst düzeyde yararlanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak, hizmetlerimizin tamamında, elektronik sistemleri esas alan, dolayısıyla ticareti kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren uygulamalara ağırlık veriyoruz. İhtiyaç duyulan yerlerde yeni gümrük kapıları açarken, mevcut kapılarımızı yeniliyoruz.

Tüm gümrük işlemlerini ve gümrük idarelerimizi sürekli değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Nereden, hangi aracın veya eşyanın ne kadar zamanda geçtiğini biliyoruz. Bir yandan, ticaret erbabımızın iş ve işlemlerini hızlandırıyoruz. Diğer yandan rüşveti, yolsuzluğu, kaçakçılığı önlemek için çalışıyoruz. Hedefimiz, tüm gümrük idarelerimizde gümrük işlemlerini hızlandırarak, ticaretin kolay ve güvenli biçimde yapılmasını sağlamaktır. "

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Edirne Valisi Günay Özdemir, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasıl Valcev kurdeleyi keserek yolcu salonlarını hizmete açtı.

Bakan Tüfenkci, Kapıkule Sınır Kapısı gümrük sahasındaki mobil x-ray tarama aracını inceledi.