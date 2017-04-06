Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:(1)

İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördükleri yüzde 4,5 büyümenin, 2017'de, çok daha üzerinde büyüme rakamlarını yakalayacaklarını bildirdi.

Şişli Perpa Ticaret Merkezi'nde esnafla bir araya gelen Tüfenkci, bakanlık olarak ticaretin geliştirilmesi adına yaptıkları çalışmalar ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcıların talep ettiği Çek Yasası'nın hayata geçirildiğini hatırlatan Tüfenkci, karekodlu çek uygulamasının sunduğu imkanlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. İlk çekte para cezası, ikinci çekte hapis cezası getirildiğini belirten Tüfenkci, güvenli ticaret yapılması noktasında gelen taleplerin çoğuna yanıt verdiklerini söyledi.

Tüfenkci, hayata geçirilen Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ne demek? Artık bankalar, sadece gayrimenkulü teminat olarak görüp kredi vermeyecek, aynı zamanda küçük işletmecilerimizin makinelerini, ham maddesini, tornasını, tesviyesini, ürettiğini de teminat olarak kabul edip kredi verebilecek. Ya da siz birine fotokopi makinesi vereceksiniz, ödemesine güvenmiyorsunuz, o makinenin üzerine rehin koyarak verebilirsiniz demek... Siz o rehni kaldırana kadar bir anlamda size ipotekli oluyor. Üçüncü kişilere satsalar ya da devretseler bile sizin izniniz olmadan o ipoteği kaldıramıyor. Tacirlerin birbirlerine rehin verme imkanını getirdik. Bu da ayrıca bir teminat, ticareti kolaylaştıran, güvenli hale getiren bir yol. Uygulama kapsamında bugüne kadar 4 bine yakın rehin işlemi oldu. Ciddi bir meblağla bu işlemler, bilindikçe, artmaya devam ediyor."





- "Bu büyüme rakamları Türkiye için çok önemli"





Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, girişimin milletin iradesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu ile atlatıldığını söyledi. Tüfenkci, darbe girişimi ve terör olaylarının ekonomik etkilerine karşın alınan tedbirler sonucu 2016'da yüzde 2,9-3 büyüme yakalamanın önemli olduğunu vurguladı.

Son çeyrekte de yüzde 3,5'lik büyüme yakalandığını hatırlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"2017'ye de güçlü bir başlangıç yaptık. İhracat rakamlarımızın son yılların en yüksek rakamlarına ulaştığını görüyoruz. Üretim rakamlarımızda, imalat sanayi endekslerinde, tüketici güven endekslerinde rakamların hızlı şekilde beklenti anketlerinin üzerine yükseldiğini görüyoruz. İnanıyorum ki 2017'yi geçen yıldan çok daha iyi oranlarla kapatacağız. OVP'de öngördüğümüz yüzde 4,5 büyümenin, 2017'de, çok daha üzerinde büyüme rakamlarını yakalayacağız.

Bu büyüme rakamları Türkiye için çok önemli. Biz her yıl 1 milyon insanımıza iş bulmak zorundayız. Her yıl 1 milyon genç iş gücüne katılıyor. Onlara yeni yatırım alanları, yeni fabrikalar kurmamız, işimizi aşımızı büyütmemiz lazım. Yeni hamlelerle bunu gerçekleştirmek zorundayız."

(Sürecek)