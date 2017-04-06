Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: (2)

İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Birileri çıkıyor 'evet diyenleri denize dökeceğiz, hayır çıkarsa İzmir'de denize dökmüş kadar mutlu olacağız' diyor. Oysa bu bir referandum. Bu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylaması. Siyasette nefret dilini geliştirmememiz lazım. Bunu bir ayrıştırma, kamplaşma meselesi haline getirmememiz lazım." dedi.

Şişli Perpa Ticaret Merkezi'nde esnafla bir araya gelen Tüfenkci, bakanlık olarak ticaretin geliştirilmesi adına yaptıkları çalışmalar ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ilerlemesi ve büyümesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerekliliğine işaret eden Tüfenkci, AK Parti iktidarlarında yaşanan istikrarla milli gelirin 11 bin dolarlar seviyesine çıktığını, bunun yeterli olmadığını, 20 bin dolarlara çıkarılması gerektiğini söyledi.

Tüfenkci, mevcut parlamenter sistemle her 10 yılda bir Türkiye'nin darbelerle muhatap kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların faturalarını sizler, bizler ödedik. Esnafın, vatandaşın günahı var mıydı? Tamamen sistem arızalarından doğan boşluklardan faturaları bizler ödedik, vatandaşımız ödedi. Darbe girişimi sonrası vatandaşımız cebindeki dövizleri bozdurdu, ekonomimize enjekte etti. Hükümet olarak bizler de aldığımız tedbirlerle zararı en aza indirdik. Ekonomi ile aldığımız tedbirleri 2016 yılında açıkladık ama uygulamaların tamamı 2017'de hayata geçti.

O kadar takip etmemize rağmen sistemin hantallığından dolayı, bürokratik sıkıntılardan dolayı ancak 2017'de etkilerini görmeye başladık. Artık bu sistemin değişmesi lazım, hızlanmamız lazım. Dünya nereye gidiyor, Türkiye nerede kalıyor? Biz dünyayla rekabet edemezsek bu insanımıza iş de, aş da bulamayız, işimizi de, aşımızı da büyütemeyiz, bizim derdimiz ekmeğimizi büyütmek. Bu güç, bu feraset bizim insanımızda var."





- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Türkiye çok daha hızlı büyüyecek"





Bülent Tüfenkci, sistemin değişmesi ve prangalardan kurtulunması gerektiğini ifade ederek, en önemli reformun yeni Anayasa yapılması olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Türkiye'nin çok daha hızlı büyüyeceğini belirten Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, sistemle çok daha etkili yönetim ve çok daha etkili adımlar atacak. Bürokrasinin azalacağını hep beraber görmüş olacağız. Bu sistemden memnun olanlar 'hayır' diyorlar. Soruyorum, bu sistemin neyinden memnunuz? Sorduğumuzda herkes sistemin şikayetini söylüyor. Biz AK Parti olarak 15 yıldır kesintisiz ülkeyi büyütüyoruz, her alanda en az 3 kat büyüttük. Bunu yeterli görmüyoruz. Bunun için de bu model arabayı değiştirmemiz lazım. 90 kilometre hızın üzerine çıkmamız, hızlanmamız lazım.

Bu sistemi değiştirmediğimiz sürece sistem, enerjimizi birbirimizle kavga ederek heba ediyor. Birileri çıkıyor 'evet diyenleri denize dökeceğiz, hayır çıkarsa İzmir'de denize dökmüş kadar mutlu olacağız' diyor. Oysa bu bir referandum. Bu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylaması. Siyasette nefret dilini geliştirmememiz lazım. Bunu bir ayrıştırma, kamplaşma meselesi haline getirmememiz lazım. Bu sistem zaten uzlaşmayı, birlik beraberliği getiriyor. Eğer biz bir halk oylamasında dahi bu kadar keskin ayrıştırılacaksak, bunu körüklemek bu millete en büyük ihanetlerden biri."

Kardeşliğin pekişmesi ile 80 milyonun birlikte kalkındırılması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, "hayır" oyu kullanacakların da, "evet" oyu kullanacakların da bu ülkenin vatandaşı olduğunu, herkesin fikrine saygı duymak gerektiğini söyledi.

Referandum sonrasında bu ülkenin değerlerine daha da sahip çıkarak Türkiye'nin nasıl kalkındırılacağının hesabının yapılması gerektiğini ifade eden Tüfenkci, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aslında biz kendi geleceğimizi oyluyoruz. Bu coğrafyada ikamet etmek ucuz değil, bir bedeli var. Biz bu bedeli, terörü yenerek, birlik beraberlik içinde, dostu ve düşmanı imrendirecek bir yapıyla kazandırmamız lazım. Bölücülüğü değil, birliği beraberliği tercih etmemiz lazım." şeklinde konuştu.





- "Dışarıda vatandaş 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne niye geçiyorsunuz?' diyor"





Konuşmasının ardından esnafın sorularını yanıtlayan Tüfenkci, organik üretim yapan kişilerin desteklenmesi ve kargo ücretlerini indirimli gerçekleştirebilmeleri yönündeki bir soruya ilişkin, "Yapabiliriz. Üretici birlikleri ve küçük kooperatifleri bununla ilgili teşvik ediyoruz. Kargo konusunu da teşvikin içine koyabiliriz." dedi.

Bir vatandaşın, alışverişlerde uzun vade ve yüzde 18 KDV oranı nedeniyle zorluklar yaşadığını söylemesi üzerine Tüfenkci, "Maliye Bakanlığımız yeni bir vergi yasası üzerinde çalışıyor. KDV de onun içerisinde. Bu sorunu da çözmeye çalışırız inşallah." diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, cazibe merkezi 23 ilde yatırım teşvikinde bulunduklarını belirterek, bürokrasideki bazı hantallıkların faturasını ihracatçı ve üreticilerin ödediğini söyledi.

Türkiye’nin dünya ile rekabet etmek için bölgede hızlı hareket etmesi ve ürünleri hızlı teslim etmesi gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, "Bunun için de bizim bürokratik engelleri ortadan kaldırarak bir ay değil, belki 3 gün içerisinde bunun sonucunu verebilir duruma getirmemiz lazım. Personel ise personel, teknik altyapı ise bunu kurmamız lazım. Türkiye'nin bunu kuracak gücü var. Sadece birilerinin bu işi ciddi anlamda organize edebilmesi lazım. Bunun için bir projemiz var." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 1,5 saatle dünyanın birçok noktasına ulaşacak bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Bunu külfete değil, nimete çevirmemiz gerekiyor. Dışarıda vatandaş 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne niye geçiyorsunuz?' diyor. Anlamakta zorlanıyor. İşler bir şekilde yürüyor. Ancak gelip sizleri dinlemesi lazım. Herkes işlerini yürütüyor ama ne fedakarlıklarla yürütüyor. Cebinden her gün maliyet ödeyerek yürütüyor. Biz istiyoruz ki; bu millet bir daha maliyet ödemesin. Millet 15 Temmuz'larda maliyetleri yeteri kadar ödedi. Onun için bu sisteme geçmek istiyoruz."

(Bitti)