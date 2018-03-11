Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Bayburt'ta

BAYBURT (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Özellikle küçük esnafımızı pozitif anlamda ayrıştırmamız lazım. Onu yeni gelişen ticaretin şartlarına uydurmamız lazım." dedi.

Tüfenkci, Bayburt Öğretmenevinde, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, esnafın sorunlarını bildiklerini belirterek, "Esnaf bu milletin de ekonominin de omurgası. Siz ne kadar büyük sanayi yatırımları yaparsanız yapın, orada ürettiğinizin nihai tüketiciye ulaşması lazım. Aradaki zincirin önemli halkalarından birisi de esnaf kardeşlerimiz, sanatkarlarımız." diye konuştu.

Büyük sanayicilerin birçoğunun kökeninde esnaf ve sanatkarlık olduğunu anlatan Tüfenkci, onun için "Esnafı büyütelim tüccar, tüccarı büyütelim sanayici, sanayiciyi de büyütüp ihracatçı yapalım" dediklerini ve bu gayretle de çalıştıklarını ifade etti.

Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın esnaf dostu olduğuna dikkati çekerek, esnafla ilgili bütün meselelerde hep esnaftan yana tavır aldıklarını, esnafın önünü açmak, esnafı yaşatabilmek adına olan düzenlemelere onay verdiklerini vurguladı.

Esnafı, ezici rekabete karşı korumaları gerektiğini belirten Tüfenkci, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle küçük esnafımızı pozitif anlamda ayrıştırmamız lazım. Bu, şu demek değildir, esnafımızı geleneksel ticaretin kalıpları içerisinde gelişime kapalı olarak yaşatmayalım. Onu yeni gelişen ticaretin şartlarına uydurmamız lazım. Hatırlayın 50, 60 yıl önce semercilik diye bir meslek vardı. Bugün o semerciliği yapanlar var mı? Çok az, parmakla sayılabilecek kadar. Bu meslek öldü ama ne geldi yerine? Oto koltuk döşemeciliği geldi, yani farklı yerlere evrildi. Şimdi de birçok mesleğimiz değişerek rekabetini sürdürecek bundan emin olun."

- Küçük esnafın e-ticarette yer almasının önemi

Tüfenkci, e-ticaret kavramına işaret ederek, şöyle devam etti:

"e-ticaretin içerisinde esnafımızı nerede konumlandıracağız? Çünkü yeni bir trend ve şu anda Türkiye'de yüzde 3,5 gibi bir paya sahip, bu rakam gelecekte yüzde 12'lere yükselecek. Burada küçük esnafımız da mutlaka yer almalı. Büyük perakende sektöründe yer alanlar, büyük işletmelerimiz zaten kendi imkanlarıyla bunu yapıyorlar. İşte biz de yeni bir proje geliştirdik. Bu konuda PTT ile de protokol imzaladık. Bayburt'ta örneğin pestil satan esnafımızın e-ticaretteki masraflarını biz karşılayacağız. Siteyi biz oluşturacağız, çok küçük 30 lira, 50 lira gibi yıllık bedelle de o arkadaşlarımızın dükkanını e-ticarete taşıyacağız ve oradan bütün dünyaya satış yapmasının imkanını sağlayacağız. PTT senin tıklanmayla sattığın pestilin, sucuğun kargosunu yapacak, senden alacak, götürüp teslim edecek ve senin hesabına para geçecek."

Esnaf buralara taşınmadığı takdirde yine bir başka rekabetle karşı karşıya kalacağını vurgulayan Tüfenkci, "Bugün nasıl zincir mağazalar üzerinden rekabette şikayet ediyorsak ki bununla ilgili de bir düzenleme yapmamız lazım, çalışıyoruz. Bugün nasıl AVM'lerden şikayet ediyorsak aynı şekilde yarın e-ticaretten de şikayet edeceğiz ama şikayet yerine bizim buralarda yer almamız lazım. Projenin protokollerini yaptık, hep beraber yakında açıklayacağız ve bütün esnafımızı orada yer aldıracağız." dedi.

- "Biz esnaf, esnaf doğsun, esnaf ölsün istemiyoruz"

Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın esnaf dostu olduğunu belirterek, "Esnaflar adına kendisine teşekkür ediyorum. Birçok meseleyi özellikle vergisel anlamda rahatlatma anlamında esnafın lehine düzenlemeler çıkma noktasında bizden çok daha önde fikirler beyan ediyor ve gayret gösteriyor." diye konuştu.

Esnafın yıllardır şikayet ettiği konulara ilişkin son dönemde yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi aktaran Tüfenkci, şu değerlendirmede bulundu:

"Birtakım düzenlemeleri yaparken gelir gider dengesi içinde ama hep esnaftan, çiftçimizden, bu orta kesimden, dezavantajlı kesimden yana hareket ediyoruz. Biz esnaf, esnaf doğsun, esnaf ölsün istemiyoruz. Esnaf büyüsün, tüccar olsun istiyoruz. Basit usulden çıksın, tüccar sınıfına geçsin. Tüccarı büyütelim, sanayici yapalım. Politikalarımız, desteklerimiz bu. Sanayiciyi büyütelim, ihracatçı yapalım. Sadece iç piyasaya çalışmasın sanayici, ihracat desteklerimizle ihracata da yönelsin. İşte bu e-ticaret siteleriyle esnafı da ihracatçı yapacağız. Senin buradan Almanya'ya gönderdiğin pestiller bir anlamıyla ihracat. Dolayısıyla bu noktada biz elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."

- "Esnafımız her zaman milletimizin, devletimizin yanında"

Tüfenkci, esnaf odalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini her zaman dile getirdiğini belirterek, "Size yeminle söylüyorum, esnafsınız çok değil ben diyeyim 5 sene, siz diyen 3 sene bu odalar, bu sistemle çöker. Yeniden yapılandırmamız, güçlendirmemiz lazım. Gidip orada başkan olarak şuradan buradan para dilenen veya belediye başkanına 'Bana yer ver bina yapayım veya kiramı karşılayayım.' diyen oda başkanından esnaflara elbetteki bir fayda olmaz. Şu anda 3 bin 200 esnaf odası var. Birçok odamızın üye sayısı 100-150-200 tane. 150'den tamamı aidat ödese yine giderini ödeyemezsin, hangi projeyi uygulayacaksın?" dedi.

Esnafın sağduyulu olduğunu ve her zaman milletin, devletin yanında yer aldığını ifade eden Tüfenkci, "Toplumun huzur kaynağı ve biz de onun için her türlü desteği ve fedakarlığı hükümet olarak yapmak zorundayız, bunu böyle hissediyoruz. 15 yılda bunu AK Parti hükümetleri olarak yapıyoruz Allah'a hamdolsun." diye konuştu.

- Esnaf, Hatay'dan Afrin'e zeytin dalı uzatacak

Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi büyüttüklerini söyledi.

Afrin'e ciddi bir operasyon yapıldığını ve ekonominin bundan etkilenmediğini belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Niye? Sizin hemşehriniz, Maliye Bakanımız gerekli bütçe öngörülerini yapmış. Türkiye o kadar büyükki aynı anda birkaç operasyonu da yapabilecek güçte. Hem doğuda bu operasyonlar yapılıyor hem Afrin'de yapıyoruz. İnşallah Afrin'de başarıyla bu operasyonları tamamlayıp Afrin'i Afrinlilere teslim edeceğiz. Biz orada hiçbir etnik kimliğe karşı operasyon yapmıyoruz. 'Siviller zarar görmesin' diye kılı kırk yararak bu operasyonları yürütüyoruz. Kendi askerimizi de riske atarak bu operasyonları yürütüyoruz. Orada kimsenin toprağında gözümüz olduğu için değil, oralarda terör koridorları oluşmasın, terörden arındırmak adına bu operasyonları nasıl ülke sınırları içinde yapıyorsak, o terör yuvalarını dağıtıyoruz."

Tüfenkci, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, gazilere uzun ömür dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"14 Mart'ta 81 ilden gelen 2 bin 500 oda, esnaf ve kooperatif başkanımızla Hatay'dan Afrin'e zeytin dalı uzatacağız. Diyeceğiz ki 'Hatay'dayız, devletin yanındayız.' Esnaf kardeşlerimiz heybelerini doldurarak, oradaki esnaf kardeşlerimizle dayanışma ve Afrin'e de zeytin dalı uzatma adına orada olacak. Bütün esnafımıza şimdiden teşekkür ediyorum."

Toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Haza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve diğer ilgililer katıldı.



