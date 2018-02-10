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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Çin'de

- Tüfenkci, teknoloji firması Huawei'nin Pekin'deki Ar-Ge merkezini ziyaret etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Çin'de

PEKİN (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin'de teknoloji firması Huawei'in Ar-Ge merkezini ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci, Huawei yetkililerinden firmanın Türkiye'deki ve dünyadaki yatırım ve operasyonlarına ilişkin bilgi alırken, Huawei'in Ar-Ge çalışmalarını inceledi.

Tüfenkci, Çinli teknoloji devi Huawei'e Türkiye'deki yatırımlarını güçlendirme çağrısı yaparken, bu firmanın, iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yaptığı etkin katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, Huawei ziyaretinin öncesinde Pekin'in Badaling kesimindeki Çin Seddi ve Tiananmen Meydanı'nda bulunan tarihi Yasak Saray'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğini de ziyaret eden Tüfenkci, burada anı defterini imzaladı.

Birinci Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı'na katılmak üzere Pekin'e gelen Tüfenkci, bu konferans bünyesinde dün bir konuşma yapmış ve Çin Genel Gümrük İdaresi Bakanı Yü Guangcou ile bir araya gelerek ekonomik iş birliği fırsatları ve ikili ticaret konularını görüşmüştü.

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çinGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciHuawei
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