Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci İTO'yu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "ABD'deki Zarrab davasını bütün iş dünyası gibi bizler de ibretle izledik. Ortada oynanan bir tiyatro vardı, bu tiyatroda hukukun dışında her şey maalesef vardı." dedi.

Tüfenkci, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından bugün İTO'ya başsağlığı, yeni Başkan Öztürk Oran'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İTO'ya büyük emekleri olan İbrahim Çağlar'a rahmet dileyen Tüfenkci, Çağlar'ın hem İTO'ya hem de iş dünyasına büyük katkıları olduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, Çağlar'ın kaybının ardından görev alan Başkan Oran'ı da tebrik ederek, İTO'nun eski ve köklü odalarından, üyesi ve bulunduğu konum itibarıyla reel sektörün önemli temsilcilerinden biri olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda İTO'nun ekonomiye ve iş dünyasına dair yapacağı çalışmaların önemine dikkati çeken Tüfenkci, odanın Türkiye'ye karşı oluşturduğu çözüm önerilerinin hükümet tarafından dikkatle takip edildiğini anlattı.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 2017 yılını başarıyla bitirdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüme, istihdam rakamları, güven endeksleri, ihracatımız olumlu seyir izledi ve bizim 2018'e daha umutla bakmamıza, daha güçlü girmemize neden oldu. İnşallah 2018 hem üretimi, hem ihracatı hem de istihdamı artıracak politikalarımızın hayata geçmesiyle ülkemizin büyümesine katkı veren verimli bir yıl söz konusu olacak."





- "Ortada oynanan bir tiyatro vardı, bu tiyatroda hukukun dışında her şey maalesef vardı"





Tüfenkci konuşmasında ABD'deki "Hakan Atilla davasına" da değindi. ABD'deki Zarrab davasını bütün iş dünyası gibi kendilerinin de ibretle izlediğini belirten Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortada oynanan bir tiyatro vardı, bu tiyatroda hukukun dışında her şey maalesef vardı. Baktığınız zaman hukuki bir karar olmaktan çok siyasi ve kumpas bir karar olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki iş gelişmelerini etkileyecek, ülkemizi siyasi açıdan zorda bırakmaya, bir takım planların, oyunların zeminini hazırlamaya yönelik bir dava olduğu unutulmamalı. Kararların sonradan açıklanmasından tutun, itham edilmeyen suçlarla yargılanma, sanığın tanık olmasından, delil olarak ifade edilen belgelerin usulsüz kaçırılmasına kadar dünya hukuk tarihinde ibretlik ve skandal bir kararla karşı karşıyayız. Bu süreç bizim Türkiye olarak ne kadar güçlü olmamız gerektiğini de göstermesi bakımından önemli. Bu yüzden biz iş dünyası olarak daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam sağlayıp, daha çok ihracat yapacağız."

Türkiye'nin iş dünyası ve iş adamlarının önünü açtığına ve açacağına vurgu yapan Tüfenkci, iş dünyasının karşılaştığı engelleri kaldırarak uluslararası arenada rekabetçi hale getireceklerini söyledi.

İTO Başkanı Öztürk Oran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Tüfenkci'ye ziyaretleri için teşekkür etti.

Basın açıklamasının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.