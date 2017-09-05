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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bülteni (1)

- Bakanlığın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ağustosta ihracat 13 milyar 287 milyon dolar, ithalat ise 19 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti - Dış ticaret açığı ise 5 milyar 877 milyon dolar oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bülteni (1)

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ağustosta ihracat 13 milyar 287 milyon dolar, ithalat ise 19 milyar 164 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, ağustos ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,36 artarak 13 milyar 287 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 15,30 artışla 19 milyar 164 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 14,08 artış gösterdi ve 32 milyar 451 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 22,56 artarak 5 milyar 877 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ağustosta yüzde 69,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 71,1 düzeyindeydi.

(Sürecek)


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Dış TicaretGümrük Ve Ticaret BakanlığıIhracat
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