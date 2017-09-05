Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bülteni (2)

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ağustosta en çok ihracat yapılan fasıl, 1 milyar 445 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu.

Bakanlığın ağustos ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.



Buna göre, ağustosta en çok ihracat yapılan fasıllar 1 milyar 445 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 300 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 53 milyon dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler" olarak belirlendi.



Ağustosta en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 257 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.



- Ülkelere göre ihracat ve ithalat



Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 343 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 971 milyon dolarla Irak ve 849 milyon dolarla İngiltere izledi.



En fazla ithalat ise 2 milyar 116 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 858 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 591 milyon dolarla Rusya takip etti.



Gümrük idareleri tarafından ağustosta tahsil edilen vergiler 9 milyar 771 milyon lira oldu.



- Şirket verileri ve kredi kullanan esnaf sayısı



Ağustosta 5 bin 93 limited şirket, 3 bin 31 ticari işletme, bin 810 şube, bin 95 anonim şirket, 76 kooperatif ve 2 kollektif şirket kuruldu.



Türkiye genelinde ağustos itibarıyla toplam 1 milyon 689 bin 848 esnaf ve sanatkar bulunuyor.



Geçen ay toplam 14 bin 905 esnaf ve sanatkar işletmesi kuruldu, 6 bin 47 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı.



Öte yandan temmuz ayı itibarıyla yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkar sayısı 446 bin 323, kredi bakiyesi ise 21 milyar 643 milyon 361 bin lira olarak gerçekleşti.



(Bitti)