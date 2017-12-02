Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kasım ayı veri bülteni (1)

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, kasımda ihracat 14 milyar 232 milyon dolar, ithalat ise 20 milyar 519 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, kasım ayına ilişkin dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatiflere ilişkin geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, kasımda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,02 artarak 14 milyar 232 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 21,10 artışla 20 milyar 519 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 16,76 artış gösterdi ve 34 milyar 751 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 52,43 artarak 6 milyar 287 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı kasımda yüzde 69,4 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 75,7 düzeyindeydi.

(Sürecek)

