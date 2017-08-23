Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketicilere, temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi ve bunların kullanımı sırasında ambalajda yer alan tavsiyelerin okunması konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi temizlik yapacak ev hanımlarına uyarılarda bulunuldu.

Bakanlığın yıl boyunca gerçekleştirdiği denetimlere işaret edilen açıklamada, "Deterjan, kuvvetli asit baz gibi ürünlerin denetimleri yıl boyunca devam etmekte olup, bu ürünlerin içeriğinde bulunan nonilfenol ve nitrik asit miktarları akredite laboratuvarda kontrol edilmektedir. Bunun yanı sıra tüketicilerimizin kullanmış oldukları temizlik ürünlerinde bulunması zorunlu olan ürün etiketleri, tüketicilerimizin doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin tespiti amacıyla da ayrıca kontrol edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Tüketicilerin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajlı ürünleri tercih etmeleri ve bunları kullanırken ambalajdaki uyarıları okumalarının sağlık ve güvenlik açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı. Çamaşır suyu, deterjan gibi kimyasalların çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması ve gıda maddeleriyle aynı yerde bulundurulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, kuvvetli asit ve baz olarak nitelendirilen tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo açıcı gibi ürünlerin çamaşır suyu gibi ürünlerle karıştırılarak kullanılmasının son derece sakıncalı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Bakanlığın temizlik ürünlerine yönelik denetimlerinin sonuçlarına da yer verildi. Buna göre, 2014'te 80 bin 597, 2015'te 1 milyon 540 bin 225 adet ürün denetlenirken, güvensiz olduğu tespit edilen 3 bin 562 ürün için firmalara 50 bin 295 lira para cezası uygulandı. 2016'da ise denetlenen 80 bin 94 temizlik ürününden bin 211'i güvensiz bulundu ve 16 bin 675 lira para cezası kesildi. Bu yıl denetlenen 57 bin 36 üründen ise güvensiz bulunan olmadı.