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Gümrük vergisinden 3 yılda 73 milyar lira gelir beklentisi

- Gümrük vergisi gelirlerinde gelecek 3 yılda yaklaşık 73 milyar liralık tahsilat öngörülüyor - Gümrük vergilerinden tahsil edilen tutarın, gelecek yıl 2018'e göre yüzde 21,2 artışla 21,2 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor

Gümrük vergisinden 3 yılda 73 milyar lira gelir beklentisi
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ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük vergisi gelirlerinde gelecek 3 yılda yaklaşık 73 milyar liralık tahsilat yapılması bekleniyor.

AA muhabirinin 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, tahsil edilen gümrük vergisi gelirlerinin gelecek yıllarda artış göstermesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, 8 aylık gerçekleşme ve beklentiler doğrultusunda yapılan tahminler, bu yıl sonu itibarıyla 17 milyar 503 milyon 399 bin liralık gümrük vergisi geliri elde edileceğini gösteriyor.

Gümrük vergilerinden tahsil edilen tutar, yapılan beklenti tahminlerine göre gelecek yıl 2018'e göre yüzde 21,2 artarak 21 milyar 213 milyon 62 bin liraya ulaşacak.

- 2021'de 27,3 milyar lira gelir

Söz konusu gelirlerin 2020'de 24 milyar 498 milyon 798 bin liraya, 2021'de 27 milyar 274 milyon 642 bin liraya ulaşması bekleniyor. Böylece 2019, 2020 ve 2021 yıllarında tahsil edilmesi beklenen gümrük vergisi gelirleri toplamı 72 milyar 986 milyon 502 bin lira olacak.

Yıllara göre elde edilmesi planlanan lira bazında gümrük vergisi gelirleri şöyle:

YıllarVergi gelir tahmini201921.213.062.000202024.498.798.000202127.274.642.000
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