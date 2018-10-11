"Gümrükler güvenlik tehditlerinin yok edilmesinin anahtarı"

MALATYA (AA) - Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Osman Nuri Beyhan, "Artık gümrükler, çok hızlı bir şekilde artış gösteren dış ticaret işlemlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra her geçen gün artan uluslararası güvenlik tehditlerinin yok edilmesinin anahtar idareleri haline gelmiştir." dedi.

Beyhan, Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) iş birliğiyle Malatya'da bir otelde düzenlenen 13. Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İş Birliği Programı (PICARD) Konferansı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.

DGÖ bünyesinde gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaları, ulusal mevzuata ve uygulamaya aktarılması gereken gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Beyhan, bu doğrultuda gümrük camiasının önde gelen isimlerini akademik çalışmalarla bir araya getiren böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Beyhan, hızla küreselleşen dünyada uluslararası ticaretin, ekonomik kalkınma ve gelişmenin anahtarı konumunda olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü yenilikler, taşımacılık sektöründeki gelişmeler ve ticaretin kolaylaştırılması gibi unsurlar da uluslararası ticarette yeni gelişmelerin yaşanması ve buna paralel olarak gümrük idarelerinin de kendilerini geliştirmeleri kaçınılmaz kılmaktadır. Artık gümrükler, çok hızlı bir şekilde artış gösteren dış ticaret işlemlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra her geçen gün artan uluslararası güvenlik tehditlerinin yok edilmesinin de anahtar idareleri haline gelmiştir. Bu süreç, klasik gümrük anlayışında köklü değişikliklerin yaşanmasına ve gümrüklerin gittikçe artan sayıda fonksiyonu ifa etmesini zorunlu kılmıştır. Son yıllarda artan ticaret trafiğiyle artan gümrük işlemlerinin hızlanması beklentileri, gümrük idarelerini işlemlerde daha etkin kontrol yolları aramaya itmektedir. Bu yenileşme dalgası, gümrüklerde arz zinciri boyunca dijitalleşme, gümrük işlem süreçlerini yeniden düzenleme, dinamik bir iş gücü benimseme gibi ihtiyaçları kaçınılmaz kılmaktadır."

Beyhan, bu noktada PICARD konferansıyla ticaretin kolaylaştırılması trendi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak gümrüklerde ortaya çıkan konuları gündeme getirdiklerini aktararak, organizasyon kapsamında üç gün boyunca ticaretin kolaylaştırılması, veri analizi, sınır aşan e-ticaret, gümrüklerde bağlantılılık ve dördüncü sanayi devriminin eşyanın sınırlar arası hareketliliğine etkileri gibi konuları anlama ve tartışma imkanı bulduklarını ifade etti.

Konferans boyunca yapılan sunumlarla farkındalık yaratıldığını belirten Beyhan, konferansın yeni iş birliği fırsatlarına da vesile olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Malatya'da 60 ülkeden 180'e yakın temsilcinin katıldığı konferansta konuşmacılar, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.