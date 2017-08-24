Gümrüklerde kaçak oyuncak ve ürüne geçit yok

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2011'de yüzde 38,6 olan ithal ürünlerdeki güvensizlik oranının yüzde 2 seviyelerine düşürüldüğünü belirterek, "Ele geçirilen ürünlerin büyük bölümünü oyuncak ve çocukların kullandığı çanta, kalem gibi çeşitli eşyalar oluşturuyor. Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda çocuk sağlığı ve güvenliği bizim için birinci öncelik." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sahte evrakla yurda kaçak sokulmaya çalışılan 12 bin 500 oyuncak, 2 bin çanta, 8 bin 800 cüzdan, 2 bin 600 magnet harf, 52 bin 800 kalem, 11 bin tarak ve 5 bin 800 ayna ele geçirildi.



Çin’den gelen konteynerde yapılan aramada ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 320 bin lira olduğu belirlendi. Kaçak eşyalara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de operasyona imza atan gümrük muhafaza ekiplerini kutlayarak, "Güvensiz ve kaçak ürüne tolerans yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de tüketicinin korunmasından sorumlu otorite olarak tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi birçok ürünün güvenliğinin sağlanması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Tüfenkci, 2011'de yüzde 38,6 olan ithal ürünlerdeki güvensizlik oranının, yüzde 2 seviyelerine düşürüldüğünü kaydetti.

Ele geçirilen ürünlerin büyük bölümünün oyuncak ve çocukların kullandığı çanta, kalem gibi çeşitli eşyalar olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, piyasa gözetimi ve denetimi konusunda çocuk sağlığı ve güvenliğinin kendileri için birinci öncelik olduğunu ifade etti.

Tüfenkci, bu ürünlerin yurda kaçak, denetimsiz bir şekilde sokulmak istendiğine işaret ederek, "Denetimden geçmeyen her ürün bizim yarınlarımız olan çocuklarımızın sağlığı için tehlike unsuru demektir. Biz bunun önüne geçmek için Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ni güncel AB standartlarına uygun hale getirdik. Böylelikle kısıtlı ağır metal sayısını 8'den 19'a yani iki katına çıkardık, 55 alerjen kokunun da oyuncaklarda kullanımını yasakladık." değerlendirmesinde bulundu.