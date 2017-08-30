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Gümüşhane maden ürünleri ihracatında atağa geçti

- DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan: - "Madencilik ürünleri ihracatında atağa kalkan Gümüşhane yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91'lik artışa ulaştı"

Gümüşhane maden ürünleri ihracatında atağa geçti

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Gümüşhane'den ocak-temmuz döneminde 28 milyon 606 bin dolarlık madencilik ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, "Madencilik ürünleri ihracatında atağa kalkan Gümüşhane yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91'lik artışa ulaştı." dedi.

Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ocak-temmuz döneminde kentten 22 bin 873 ton madencilik ürünü dış satımı yapıldığını söyledi.

Kentin madencilik ürünleri ihracatının her geçen gün arttığına işaret eden Gürdoğan, "Madencilik ürünleri ihracatında atağa kalkan Gümüşhane yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91'lik artışa ulaştı." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, bu dönemde yapılan 28 milyon 606 bin dolarlık ihracatın tamamına yakınının kurşun ve çinko cevherinden oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Madencilik firmalarımız, kentte kurulu tesislerde çıkarılan ve işlenen ürünleri ihraç ediyor. 2017 yılında küresel piyasalarda emtia ve maden fiyatlarında görülen fiyat artışları Gümüşhane ihracatında önemli artışa neden oldu. Madencilik ürünleri çoğunlukla Güney Kore, Belçika ve Japonya'ya ihraç ediliyor."

Gümüşhane'nin yüzde 91'lik artışla madencilik ürünleri ihracatında 81 il içinde 60'ıncı sıraya yükseldiğini dile getiren Gürdoğan, ihracatın daha da artacağını, bu noktada kendilerinin de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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