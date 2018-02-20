Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Gümüşhane'de 11. Kalkınma Planı Toplantısı

- Vali Memiş: - "Gümüşhane'yi Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli turizm destinasyonlarından biri yapacağız. 2019 yılında açılacak dünyanın en uzun ikinci tüneli yeni Zigana Tüneli bile başlı başına turizm destinasyonu olacak"

Gümüşhane'de 11. Kalkınma Planı Toplantısı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane'yi Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli turizm destinasyonlarından biri yapacaklarını söyledi.

Vali Memiş, 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda, kentin son 15 yılda 9 milyar lira kamu yatırımı aldığını belirtti.

Gümüşhane'nin kalkınmasında madencilik, turizm, tarım ve hayvancılık olmak üzere 3 temel sacayağı olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Gümüşhane bugün değerli madenleriyle Türkiye'nin en önemli rezervlerine sahip illerinin başında geliyor. Romalılardan beri bu havzada değerli madenler çıkarılıyor. Kentte madencilik sektöründe faaliyet gösteren 4 büyük firma 2 bine yakın istihdam sağlıyor." dedi.

Vali Memiş, Gümüşhane'deki 28 işletmede yıllık 5 bin ton pestil-köme üretildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en kaliteli pestil-kömesini üretiyoruz. Türkiye'nin en kaliteli İŞGEM'ini Gümüşhane'de kuruyoruz. Yaklaşık 9 milyon avroluk bir proje. Sermayesi olmayan genç girişimcilerle inovatif ürünler üreteceğiz. Kuşburnunu yeniden canlandıracağız. Biz bu kuşburnunu İŞGEM'de yeniden faaliyete geçireceğiz. Ceviz Gümüşhane'ye Şili, Arjantin gibi ülkelerden geliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzle proje yaptık ve 50 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduk. Diktiğimiz fidanların yüzde 90'ı tuttu, 5 yıl sonra ürün almaya başlayacağız. İnşallah 5 yıl sonra bir kilogram cevizi bile Gümüşhaneliler dışarıdan almayacak."

Kelkit Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduklarını, bunun ÇED sürecinde olduğunu ifade eden Memiş, "Akabinde Şiran'a da kurmayı hedefliyoruz. Kelkit Havzası'nı hayvancılığın Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri yapmayı hedefliyoruz. Yapılan 30'dan fazla baraj ve gölet inşaatıyla sulu tarıma geçeceğiz. Biz eş zamanlı olarak arazi toplulaştırması çalışmamızı Kelkit, Köse ve Şiran'da bitirdik ve önümüzdeki 2 yıl içinde baraj, gölet ve sulamaları bittiğinde bu bölgelerde profesyonel tarım yapacağız." diye konuştu.

Vali Memiş, 2017 yılında 300 bin ziyaretçinin günübirlik tabiat parklarını ziyaret ettiğine dikkati çekerek, hedeflerinin bu 300 bin kişiyi il merkezinde ağırlamak olduğunu söyledi.

Gümüşhane'yi Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli turizm destinasyonlarından biri yapacaklarını belirten Memiş, 2019'da açılacak dünyanın en uzun ikinci tüneli yeni Zigana Tüneli'nin bile başlı başına bir turizm destinasyonu olacağını kaydetti.

Vali Memiş'in konuşmasının ardından 11. Kalkınma Planı hazırlıklarının içeriği ve yöntemi hakkında sunum yapıldı.

Toplantının sonunda kentin önem sırasını belirlemek için 17 konu başlıklı anket, elektronik cihazlarla oylanarak, katılımcılar tarafından tartışıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
11. Kalkınma ProgramıDOKAGümüşhane
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5