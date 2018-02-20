Gümüşhane'de 11. Kalkınma Planı Toplantısı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane'yi Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli turizm destinasyonlarından biri yapacaklarını söyledi.

Vali Memiş, 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda, kentin son 15 yılda 9 milyar lira kamu yatırımı aldığını belirtti.

Gümüşhane'nin kalkınmasında madencilik, turizm, tarım ve hayvancılık olmak üzere 3 temel sacayağı olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Gümüşhane bugün değerli madenleriyle Türkiye'nin en önemli rezervlerine sahip illerinin başında geliyor. Romalılardan beri bu havzada değerli madenler çıkarılıyor. Kentte madencilik sektöründe faaliyet gösteren 4 büyük firma 2 bine yakın istihdam sağlıyor." dedi.

Vali Memiş, Gümüşhane'deki 28 işletmede yıllık 5 bin ton pestil-köme üretildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en kaliteli pestil-kömesini üretiyoruz. Türkiye'nin en kaliteli İŞGEM'ini Gümüşhane'de kuruyoruz. Yaklaşık 9 milyon avroluk bir proje. Sermayesi olmayan genç girişimcilerle inovatif ürünler üreteceğiz. Kuşburnunu yeniden canlandıracağız. Biz bu kuşburnunu İŞGEM'de yeniden faaliyete geçireceğiz. Ceviz Gümüşhane'ye Şili, Arjantin gibi ülkelerden geliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzle proje yaptık ve 50 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduk. Diktiğimiz fidanların yüzde 90'ı tuttu, 5 yıl sonra ürün almaya başlayacağız. İnşallah 5 yıl sonra bir kilogram cevizi bile Gümüşhaneliler dışarıdan almayacak."

Kelkit Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduklarını, bunun ÇED sürecinde olduğunu ifade eden Memiş, "Akabinde Şiran'a da kurmayı hedefliyoruz. Kelkit Havzası'nı hayvancılığın Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri yapmayı hedefliyoruz. Yapılan 30'dan fazla baraj ve gölet inşaatıyla sulu tarıma geçeceğiz. Biz eş zamanlı olarak arazi toplulaştırması çalışmamızı Kelkit, Köse ve Şiran'da bitirdik ve önümüzdeki 2 yıl içinde baraj, gölet ve sulamaları bittiğinde bu bölgelerde profesyonel tarım yapacağız." diye konuştu.

Vali Memiş, 2017 yılında 300 bin ziyaretçinin günübirlik tabiat parklarını ziyaret ettiğine dikkati çekerek, hedeflerinin bu 300 bin kişiyi il merkezinde ağırlamak olduğunu söyledi.

Gümüşhane'yi Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli turizm destinasyonlarından biri yapacaklarını belirten Memiş, 2019'da açılacak dünyanın en uzun ikinci tüneli yeni Zigana Tüneli'nin bile başlı başına bir turizm destinasyonu olacağını kaydetti.

Vali Memiş'in konuşmasının ardından 11. Kalkınma Planı hazırlıklarının içeriği ve yöntemi hakkında sunum yapıldı.

Toplantının sonunda kentin önem sırasını belirlemek için 17 konu başlıklı anket, elektronik cihazlarla oylanarak, katılımcılar tarafından tartışıldı.