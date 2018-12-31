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Gümüşhane'de bir baraj ve 2 gölette sona doğru

- Gümüşhane'de, yapımı tamamlanmak üzere olan ve 30 milyon liraya mal edilen Kelkit Özlüce Barajı ile Şiran Arıtaş ve Kelkit Deredolu göletleri ülke ekonomisine 6 milyon lira katkı sağlayacak

Gümüşhane'de bir baraj ve 2 gölette sona doğru
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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yapımında sona gelinen bir baraj ve 2 gölet ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyon lira katkı sağlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Gümüşhaneli çiftçilerin yüzünü güldürecek ve il ekonomisine büyük katkı sağlayacak Kelkit Özlüce Barajı ile Şiran Arıtaş ve Kelkit Deredolu göletleri inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Toplam maliyeti 30 milyon lira olan baraj ve 2 göletin gövde dolgularıyla birlikte diğer teknik tüm imalatlarının tamamlandığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"4 bin 560 dekar arazinin sulu tarıma kavuşmasını sağlayacak Kelkit Özlüce Barajı, bin 390 dekar araziyi sulayacak Şiran Arıtaş Göleti ve 2 bin 130 dekar arazinin suyla buluşmasını sağlayacak Kelkit Deredolu Göleti inşaatlarında sona gelindi. Küçük çaptaki imalatlarının tamamlanmasıyla bir baraj ve 2 gölette depolanacak su ile bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde ülke ekonomisine yıllık toplam 6 milyon lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz."

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