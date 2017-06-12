Gümüşhane'de ihracat atağı

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Gümüşhane'den yılın ilk 5 ayında 20 milyon 635 bin 378 dolarlık madencilik ürünleri ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Gümüşhane'den Ocak-Mayıs 2017 döneminde 16 bin 87 ton madencilik ürününü ihraç etti.

Madencilik ürünü ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artarken elde edilen gelir miktarı 20 milyon 635 bin 378 dolar olarak gerçekleşti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane'nin, maden ürünleri işletmeciliğiyle ön planda olduğunu söyledi.

Kentte 13. yüzyılda dahi gümüş madenlerinin işletildiğini dile getiren Gürdoğan, Gümüşhane'nin, 2017 yılında madencilik ürünleri ihracatı ile atağa kalkarak, yüzde 187 gibi yüksek oranlı bir ihracat artışına ulaştığına dikkati çekti.

- "İhracatın tamamına yakını kurşun ve çinko cevherinden oluşmakta"

Gürdoğan, söz konusu ihracatın tamamına yakınının kurşun ve çinko cevherinden oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Madencilik firmalarımız tarafından kentte kurulu tesislerde çıkarılan ve işlenen ürünler ihraç edilmektedir. 2017 yılında küresel piyasalarda emtia ve maden fiyatlarında görülen fiyat artışları, Gümüşhane ihracatında önemli bir ihracat artışına neden olmuştur. Güney Kore ve Belçika'ya ihraç edilen madencilik ürünleri yanında Avrupa ülkelerine çok az da olsa pestil ve köme ihracatı da yapılmaktadır."

Yaşanan artışa bağlı olarak Gümüşhane'nin 81 il içinde 60'ıncı sıraya yükseldiğine işaret eden Gürdoğan, "İlde yer alan maden rezervlerinin tam kapasite ile işlemeye başlanması ile önümüzdeki dönemde Gümüşhane ihracatının daha üst sıralara çıkacağını öngörmekteyiz. Ayrıca, ilden yapılan ihracatta kanuni merkez ve vergi kayıtlıları bu ilde bulunan firmaların ihracat rakamları baz alınarak TÜİK tarafından belirlenmektedir." dedi.

Gürdoğan, Gümüşhane ihracatının gerçekte daha da üst rakamlarda olduğunu ifade ederek, kentte maden işletmeciliği yapan ve işlenmiş ürünleri ihraç eden bir kısım firmaların vergi kayıtları Gümüşhane'de olmadığı için bu firmalara ait rakamların ihracata yansıyamadığını kaydetti.

Kentte ihracatın desteklenmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını vurgulayan Gürdoğan, Gümüşhane'nin önümüzdeki dönemlerde alacağı desteklerle ihracatta çok daha üst noktalara taşınacağını sözlerine ekledi.