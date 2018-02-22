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Gümüşhane'de kurulan güneş enerjisi

- Köse ilçesinde 25 dönümlük alana kurulan güneş enerjisi santraliyle yılda 2 milyon kilovatsaatlik enerji üretilecek

Gümüşhane'de kurulan güneş enerjisi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Köse ilçesinde 25 dönümlük arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santrali yılda 2 milyon kilovatsaatlik enerji üretecek.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, tesisteki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik enerjisinin geleceğin teknolojisi olduğunu belirterek, bütün dünyanın artık elektrik enerjisine doğru yöneldiğini söyledi.

Dünyanın fosil yakıt ile enerji üretiminden vazgeçmek durumunda olduğunu ifade eden Memiş, petrol ve türevlerinin sınırlı rezervlere sahip bir yakıt çeşidi olduğunun altını çizdi.

Memiş, elektrik enerjisinde en büyük doğal gücün güneş enerjisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bütün bilim adamları artık bu teknolojiyle uğraşıyor. Bizde de özellikle Kelkit havzasının bu potansiyeli var. Köse de Kelkit de Şiran da ilimiz güneş ışınlarından daha fazla faydalanıyor ama bilimsel olarak yapılan verilerde çok daha iyi olan başka iller de var. En fazla Karaman'da yapıldı. Biz de özellikle Kelkit havzasında bu özel sektörde Yusuf bey gibi girişimcilerimizle bu teknolojiyi değerlendirmek istiyoruz. Burası bir başlangıç, devamı gelecektir."

Kelkit Belediyesinin de 1 megavatlık projesi olduğu bilgisini veren Vali Memiş, Gümüşhane Üniversitesinin de bu yönde girişimi bulunduğunu aktardı.

Gümüşhane Valiliği olarak da bir proje yapabileceklerini dile getiren Memiş, "Kurulan bir şirket vasıtasıyla bu konu üzerinde biz de çalışabiliriz. Artık teknolojiyi kullanan bir Türkiye var, sanayisini, yerli ve milli teknolojiyle yapan bir ülkeyiz." diye konuştu.

Güneş enerjisi santrali girişimcisi Yusuf Çukutli ise projenin maliyetinin yaklaşık 5 milyon lira olduğunu, yılda 2 bin meskenin kullanabileceği elektriği üreteceklerini söyledi.

Yıllık 2 milyon kilovatsaatlik bir enerji üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını belirten Çukutli, şunları aktardı:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretmek her şeyden önce geliyor. Dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik ürettiğimizde bu bağımlılığımızı azaltmış olacağız." diye konuştu.




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