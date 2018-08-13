KAYSERİ (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'in Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, ekonomideki spekülatif ataklara ilişkin, "Bugün siyasilerin aldıkları yanlış bir karardan dolayı bunları yaşamıyoruz. Yaşadığımız şeyin ekonomik gerekçelerle izahı yok. Bu tamamen Türk'ün duruşuyla ilgili. Gün, nimetlerinden istifade ettiğimiz memleketin, külfetlerine katlanma günü." dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki holdinge ait fabrikada, 55 üniversiteden 258 projenin değerlendirildiği "İstikbalini Tasarla" proje yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Ertekin, törendeki konuşmasında, katma değerli üretimin önemine işaret ederek, yarışma fikrinin buradan çıktığını söyledi.

Öğrencilerin kendilerine şans verilmesini beklediğini belirten Ertekin, yarışmanın da onlara bu imkanı tanıdığını ifade etti.

Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini dile getiren Ertekin, şöyle devam etti:

"Bu olağanüstü dönemden çıkışta ihracat çok daha önemli olacak. Kurların üstünde bu kadar baskı varken tasarıma dayalı ürünler yapmak çok anlamlı. Bugün itibariyle yaşıyor olduğumuz durumun toptan bir ekonomik savaş olduğunu herhalde herkes anlamıştır. Biz, cari açığın yüzde 10'lara yaklaştığı dönemler yaşadık ancak o dönemlerde bile kur üzerinde bu kadar baskı olmadı."

Ertekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi yaklaşımını yakından takip ettiklerini belirterek, "Daha fazla üretmek, daha fazla ihracat yapmak zorundayız. Hesaplaşma günü değil, iç siyaset malzemesi yapma zamanı değil. Bugün siyasilerin aldıkları yanlış bir karardan dolayı bunları yaşamıyoruz. Çünkü öyle olsa ekonomik göstergeler bunu destekler. Bunu destekleyecek bir ekonomik gösterge yok. Bugün yaşadığımız şeyin ekonomik gerekçelerle izahı yok. Bu, tamamen Türk'ün duruşuyla ilgili. Gün, nimetlerinden istifade ettiğimiz memleketin, külfetlerine katlanma günü." dedi.

Ertekin'in konuşmasının ardından 5 kategoride 27 öğrenciye ödülleri verildi.

Proje kapsamında 18 öğrencinin fabrika bünyesinde staj programına katıldığı, burs imkanından faydalandığı ve bu öğrencilere istihdam olanağı sağlandığı belirtildi.