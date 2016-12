'Gün, yeni büyüme ve başarı hikayeleri yazma günüdür'

İSTANBUL (AA) - HASAN ARSLAN - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, "Gün, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak bir planlama ve iş birliği ile el ele vererek her zamankinden daha fazla çalışma, yeni büyüme ve başarı hikayeleri yazma günüdür." dedi.



AA muhabiri ile 2016 gerçekleşmeleri ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini paylaşan Koç, ülke olarak demokrasi ve Cumhuriyet'in temel değerlerinin kıymetinin daha iyi anlaşıldığı zor bir yılın geride bırakıldığını ifade etti.



Koç, dünya genelinde son derece önemli ekonomik ve politik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, Türkiye'nin de sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişimi, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. Hep birlikte bir kez daha aklını ve vicdanını başkasına ipotek etmeyen, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller' yetiştirmenin neden önemli olduğunu gördük. Ülkemizin dört bir yanında terör saldırıları meydana geldi. Refah ve huzurumuzu hedef alan, demokrasi, hukuk, barış ve özgürlük ortamını kaosa dönüştürmeyi hedefleyen bu terör saldırıları karşısında büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



Ekonominin de zorlu süreçlerden geçtiğine işaret eden Koç, büyümedeki yavaşlama, artan işsizlik oranları, piyasalardaki dalgalanmalar ve devam eden belirsizliklerin, iş dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunların başında geldiğini söyledi.



"Daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız"

Dünya ekonomisindeki son duruma bakıldığında, 2016'nın, 2009'dan beri büyümenin en yavaş yılı olduğunu belirten Ömer Koç, şunları kaydetti:



"Böyle bir ortamda, daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız. Güçlü bir Türkiye ve piyasa ekonomisi için güçlü ve şeffaf kurumlara, tarafsız ve hızlı çalışan bir hukuk sistemine, hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklerin korunmasına, adil bir vergi düzenine ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ihtiyacımız var. Bu değerleri kaybetme, erozyona uğratma lüksümüz yok. Gün, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak bir planlama ve iş birliği ile el ele vererek her zamankinden daha fazla çalışma, yeni büyüme ve başarı hikayeleri yazma günüdür. Bu çerçevede Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşırken, 2023 hedeflerimiz her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Kamu ve özel sektörün birbiriyle koordinasyon içinde, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışması, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girme idealinden vazgeçilmemesi son derece önemlidir. Katma değerli üretim ve ihracatı artırmak için inovasyon ve teknolojiyi merkeze alan bir modelde, devlet ve özel sektör hiç olmadığı kadar yan yana ve eş güdümlü çalışmalıdır. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha çağdaş kılacak bir yapıyı hep birlikte inşa etmeliyiz. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeye gönül borcu olan, gelecek kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakma arzusunda olan herkesin ülkemizin kuruluş harcına sahip çıkması, işine dört elle sarılması her şeyden evvel bir vatandaşlık görevidir."



Koç Topluluğu olarak, bu inanç ve sorumlulukla 90 yıldır olduğu gibi "Ülkem varsa ben de varım" diyerek Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimi için çalışmaya, yatırım yapmaya, üretmeye ve istihdama odaklanarak daha güçlü Türkiye idealine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Koç, "Bu vesileyle 2017'nin, memleketimize ve dünyaya barış, huzur ve daha müreffeh günler getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.