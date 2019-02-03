Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda türk-is Trabzon verimlilik Bursa
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım

Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor

- GfK ve Cereyan Medya iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor ve bu kişiler günde ortalama 4 saatini bu mecrada geçiriyor - Sosyal medya hesabı olanların yüzde 88'i bu alanı fotoğraf paylaşmak için kullandığını ifade ederken, yüzde 79'u takip ettiği kişilerin paylaşımlarına bakmak, yüzde 69'u video paylaşmak için kullanıyor

Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
banner17

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunurken, bu kişiler günde ortalama 4 saatini burada geçiriyor.

Araştırma kuruluşu GfK ve Cereyan Medya iş birliği ile Türkiye'de 15 ilde 15 yaş ve üzeri 2 bin 473 kişiyle görüşülerek sosyal medya kullanımı ve sosyal medya fenomenlerinin etkisine ilişkin değerlendirme yapıldı.

Buna göre, her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor. Sosyal medya hesabı olanlar günde ortalama 4 saatini burada geçiriyor. 15-24 yaş grubu ise günde ortalama 5 saat sosyal medya kullanıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 91'inin Facebook, yüzde 72'sinin Instagram ve yüzde 44'ünün ise YouTube üyeliği bulunuyor.

Sosyal medya hesabı olanların yüzde 88'i bu alanı fotoğraf paylaşmak, yüzde 79'u takip ettiği kişilerin paylaşımlarına bakmak, yüzde 69’u video paylaşmak, yüzde 66'sı bilgi almak, yüzde 45'i ise video, dizi, film izlemek için kullanıyor.

- Fenomenlerin kıyafet tavsiyeleri seviliyor

Her 4 kişiden 1'i, fenomenlerin hesaplarını takip ettiğini belirtirken, bu kişilerin yüzde 28'i de fenomenlerin tanıttığı ürün veya hizmetleri satın alıyor. Her 3 kişiden 1'i de fenomenlerin kıyafet (tekstil) önerilerinin, satın alma davranışlarına etki ettiğini ifade ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GFKSosyal Medya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1