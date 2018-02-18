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GÜNDER Başkanı Kaleli AA Enerji Masası'na konuk olacak

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak. Kaleli, saat 11.00'de katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin...

GÜNDER Başkanı Kaleli AA Enerji Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
Kaleli, saat 11.00'de katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin güneş enerjisi sektörü ve çatı uygulamalarında gelinen son durum ile sektördeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.
Enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak Kaleli'nin açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.

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(GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay KaleliAA Enerji MasasıUluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER)
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