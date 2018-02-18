ANKARA (AA) - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
Kaleli, saat 11.00'de katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin güneş enerjisi sektörü ve çatı uygulamalarında gelinen son durum ile sektördeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.
Enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak Kaleli'nin açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.
GÜNDER Başkanı Kaleli AA Enerji Masası'na konuk olacak
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak. Kaleli, saat 11.00'de katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin...
18 Şubat 2018 Pazar 14:59
ANKARA (AA) - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.