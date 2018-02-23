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Güneş enerjisi çatı ve cephe sistemleri eğitimi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) tarafından, çatı ve cephe sistemleri konusunda enerji sektörü yatırımcılarına eğitim verildi. GÜNDER tarafından organize edilen eğitime 50'den fazla küçük...

Güneş enerjisi çatı ve cephe sistemleri eğitimi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) tarafından, çatı ve cephe sistemleri konusunda enerji sektörü yatırımcılarına eğitim verildi.
GÜNDER tarafından organize edilen eğitime 50'den fazla küçük ve orta ölçekli güneş yatırımcısı, çatı ve cephe güneş sistemleri sektörüne girmeyi planlayan işletmeciler, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.
Eğitim çerçevesinde konusunda uzman eğitmenler tarafından güneş paneli, konnektör ve invertör seçimi, çatı ve cephe sistemlerine uygun kablo uygulamaları, çatı sistemlerinde güvenlik seçenekleri ve sigorta seçimi, söz konusu sistemlerde şebeke uygulaması ve güneş enerjisinden elektrik üretimi ile depolama konularında bilgi verildi.
Katılımcılar için yarın da İstanbul yakınlarındaki panel, invertör ve ekipman fabrikasına teknik gezi düzenlenecek.
 

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GÜNEŞ ENERJİSİGüneş Enerjisi Çatı Ve Cephe SistemleriUluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER)
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