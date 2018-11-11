Güneş enerjisi masaya yatırılıyor

Türkiye güneş enerjisi sektörünün öncü kuruluşlarının katılımıyla iki yılda bir düzenlenen SOLARTR 2018, yenilenen tarihi ve yeri ile 29-30 Kasım’da İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule’de gerçekleştirilecek. Ülkemizin yükselen sektörü güneş enerjisinin geleceği, üniversiteden sanayiye, kamu sektöründen sivil topluma tüm paydaşların bir araya geleceği SOLARTR 2018’de görüşülecek.

Bilim ve teknoloji ağırlıklı teması ile bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan “SOLARTR Konferans ve Sergisi”, 2 gün boyunca güneş enerjisi paydaşlarını buluşturacak. Üniversite, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri işbirliğinde 29-30 Kasım’da İSO Merkezi Odakule’de düzenlenecek olan SOLARTR 2018, güneşe dair merak edilen tüm konularda yine dopdolu bir programa sahip. 100’ü aşkın bilimsel sunuma ve poster bildiriye ev sahipliği yapacak olan konferansta, uzman konukların katılımıyla 2 gün boyunca sektörün gelişimi ve gelecek planları değerlendirilecek.

Güneş enerjisi sektörü büyük buluşmaya hazırlanıyor

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik güncel gelişmelerin paylaşılacağı konferans ile paydaşların ihtiyaçlarına ve önerilerine yer verilirken firmalar, güneş enerjisi dostları ile buluşacak. Enerji gündeminin en güncel başlıklarından olan depolama ve elektrikli araçlar için özel oturumlara yer verilirken yenilenebilir enerji kooperatifleri, BIPV (Mimari Amaçlı Güneş Pili) ve SHC (Güneş Isıtma ve Soğutma) teknolojileri için atölye çalışmaları düzenlenecek.

SOLARTR 2018’in bu yılki gündem başlıkları:

· Yerli Üretim ve ARGE

· Çatı Uygulamaları

· Yerel Yönetimler ve Güneş Enerjisi

· Güneş Enerjisi Finansmanı

· Yenilenebilir Enerjide Depolama ve Elektrikli Araçlar