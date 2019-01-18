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Güneş enerjisi, rüzgar, hidroelektrik ve kömürü geride bırakacak

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Solar Direktörü Evren Evcit, güneşte kurulu gücün 2025'te rüzgar enerjisini, 2030'da hidroelektriği ve 2040'tan önce de kömürü geride bırakacağını bildirdi.Evcit yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de...

Güneş enerjisi, rüzgar, hidroelektrik ve kömürü geride bırakacak
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ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Solar Direktörü Evren Evcit, güneşte kurulu gücün 2025'te rüzgar enerjisini, 2030'da hidroelektriği ve 2040'tan önce de kömürü geride bırakacağını bildirdi.

Evcit yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de güneş enerjisi uygulamalarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Güneş enerjisinin artış hızına bakımından 2017'de diğer kaynakları geride bıraktığına işaret eden Evcit, şu ifadeleri kullandı:

"Güneşte kurulu güç 2025 itibarıyla rüzgar enerjisini, 2030'da hidroelektriği ve 2040'tan önce de kömürü geride bırakacak. Ülkemizde de devletin bu konudaki yönlendirici rolüyle ve özel sektörün yatırımlarıyla güneş enerjisine dayalı kurulu güç 5 bin 63 megavat ulaştı. Ülke olarak her geçen gün artan enerji ihtiyacımızı karşılamak için ithalata yönelmek durumunda kaldığımızı ve dolayısıyla kurlardaki hareketlere karşı korunaksız olduğumuzu düşündüğümüz güneş, elimizdeki yerli ve yenilenebilir en önemli enerji kaynağıdır. Biz bu sebeple Zorlu Enerji olarak düzenlediğimiz ya da katıldığımız her programda güneş enerjisi sistemlerinin gücünü anlatmaya çaba gösteriyoruz."

Evcit, Türkiye'nin özellikle çatı tarafında yüksek bir potansiyele sahip olunduğunu, bu alanda gerçek anlamda bir sıçrama yapabilmek için bir ekosistem oluşturulması gerektiğini belirterek, "Sektörün yakında çıkmasını bekledikleri mahsuplaşma ile birlikte bireysel ve endüstriyel çatı pazarının 2019'un ikinci yarısı itibarıyla hızlanacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
GÜNEŞ ENERJİSİZorlu Enerji
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