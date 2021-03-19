Güneş enerjisi yatırımı ucuzluyor

Cari açığın en büyük nedeni olan enerji ithalatının güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılmasıyla çözülebileceğini belirten ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, gelişen teknolojiler sayesinde güneş enerjisi santrali (GES) kurulum maliyetlerinin geçmiş yıllara göre çok daha ucuzladığına dikkat çekti ve ekledi: “Minimum 25 yıl kullanılan GES’ler 5 yılda kendini amorti ediyor.”

“Fosil yakıtlar bakımından zengin olmayan ülkemiz yıllardır enerji sıkıntısı çekiyor ve bu sorunu enerji ithalatıyla gideriyor. Bu ithalatın bedelini de cari açık olarak ödüyoruz.” diyen ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi İlgin Eray, güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırarak Türkiye’nin enerji sorununun çözebileceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) yöntemi ile üretilebileceği yıllık enerjinin 380 milyar kilowatt saat olduğunu belirten İlgin Eray, “Ülkemizin elektrik üretimindeki toplam ges

kurulu gücü 95 bin 890 megavat. Bu rakamın içerisinde rüzgar, güneş ve jeotermal kaynakların payı yüzde 20 civarlarında. Oysaki doğru yatırımlar yapıldığında Türkiye, toplam elektrik ihtiyacının tamamını sadece güneşten sağlayabilir.” dedi.

GES’LER 5 YILDA KENDİ PARASINI ÇIKARIYOR

Gelişen teknolojiler sayesinde güneş enerjisi santrali (GES) kurulum maliyetlerinin geçmiş yıllara göre çok daha ucuz olduğuna dikkat çeken İlgin Eray, “GES’ler artık hem daha uygun fiyatlara yapılıyor hem de daha verimli çalışıyor. Ömrü ortalama 25 yıl olan güneş enerji santralleri 5 yılda kendini amorti ediyor. Bir fabrikanın 20 sene boyunca çatısından bedava elektrik üretmesi günümüz rekabet şartlarında büyük avantaj yaratıyor. 100 kilowatta kadar olan projelerde maliyet 600-700 dolar/kilowatt olarak seyrediyor. Örneğin 100 kilowattlık bir proje 60 ila 70 bin dolar arası maliyetle sonuçlanıyor. Her işte olduğu gibi burada da iş hacmi büyüdükçe maliyet düşüyor.” bilgilerini paylaştı.