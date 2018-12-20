Güneş enerjisinde yeni kapasite beklentisi

ANKARA (AA) - Türkiye Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, sektörün gelecek yıl için alım teşviği yerine yeni kapasite istediğini belirtti.

Demirdağ, yaptığı yazılı açıklamada, güneş enerjisi sektörünün 2018'de 5 bin megavatı geçen kapasitesi, panelde yüzde 50'yi, güneş enerjisi santrallerinde ise yüzde 75'i aşan yerlilik oranıyla gücünü ispatladığını ifade etti.

Türkiye'nin güneş enerjisinde kapasitesini son 5 yılda 125 kat artırdığını bildiren Demirdağ, 2014'te kapasitenin sadece 40 megavat seviyesinde olduğuna dikkati çekti.



Demirdağ, sektör olarak 2019'da daha da iyisini yapabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 30 Kasım 2018 itibarıyla 4 bin 921 megavat lisanssız, 82 megavat lisanslı olmak üzere toplam 5 bin megavat sınırını geçti. Bu yıl yüzde 50'yi bulan güç artışı yaşadık. Güneş enerji santrallerindeki yerlilik oranını artırmak için panelin hücresini yapmak kaldı. Şu anda panel yerli, trafo yerli, kesici yerli, çelik yapılar yerli, kablo yerli. Devletimiz sektöre güvence verirse sektör hücreyi de yerlileştirecektir.

Yatırımların sürmesi ve ülkemize daha fazla güneş santrali kurulabilmesi için yeni kapasiteler yaratılarak üretici desteklenmelidir. Bu sayede sektör olarak önümüz açılabilir, 2019 ve sonrasında da güneş enerjisi sektöründe kaliteli işler yapmaya devam edebiliriz. 2019'da alım teşviği değil, sadece ve sadece yeni kapasite istiyoruz."

Demirdağ, gelecek yıl daha çok ev ve fabrikanın kendi elektriğini üretmesini istediklerini vurgulayarak, "Ev ve fabrikalar sadece elektrik üretmekle kalmayıp komşularına da satabilsin, 2019 güneşin değerinin bilindiği bir yıl olsun." ifadesini kullandı.