Güneş enerjisinden ekonomiye büyük katkı - GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ: - "Güneş enerjisi sektörü ne kadar büyürse, ekonomimiz de o kadar hızlı büyür" - "Bu yıl 5 bin megavattan fazla güneş enerjisi santralinin devreye girmesi, 500 milyon dolar değerindeki elektriğin doğal bir kaynak olan güneşten üretilmiş olması anlamına geliyor"

ANKARA (AA) - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün ekonominin büyümesine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu yıl 5 bin megavattan fazla güneş enerjisi santralinin devreye girmesi, 500 milyon dolar değerindeki elektriğin doğal bir kaynak olan güneşten üretilmiş olması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Demirdağ, yaptığı yazılı açıklamada, GENSED olarak sektörün gelişiminde önemli bir rol üstleneceklerini ve cari açıktan istihdama kadar pek çok olumlu yansıması olan güneş enerjisi alanındaki potansiyelin değerlendirilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Türkiye'de güneş enerjisi alanında yatırım yapan sanayiciler olarak ülkenin geleceği için çok önemli görevleri olduğuna işaret eden Demirdağ, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisi sektörü ne kadar büyürse, ekonomimiz de o kadar hızlı büyür. Eğer ülkemiz güneş enerjisi alanındaki şansını daha iyi kullanırsa, kaynaklarımızın yurt dışına çıkması önlenebilecek ve cari açık gelecek nesillerin sırtına yük olmaktan çıkacaktır. Kurulan her 10 megavatlık güneş enerjisi santrali yıllık 1 milyon dolar değerinde petrol ve doğalgaz karşılığı elektrik üretimine eşit. Panellerin 30 yıla kadar ömrü olduğu düşünülürse bu rakam 30 milyon dolara ulaşıyor. Bu yıl 5 bin megavattan fazla güneş enerjisi santralinin devreye girmesi, 500 milyon dolar değerindeki elektriğin doğal bir kaynak olan güneşten üretilmiş olması anlamına geliyor."

Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün yeni istihdam imkanlarını da artıracağını ifade ederek, "Türkiye'yi, tüm dünyada en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi alanında, dünya çapında söz sahibi yapmak adına azimle çalışacağız. En büyük hedeflerimizden biri bu." değerlendirmesinde bulundu.

