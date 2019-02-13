Güneş yanıkları ve yağışlara karşı araç tentesi n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - Araçlarını dolu ve kar yağışları ile güneş yanıklarına karşı koruyan otomatik araba tenteleri, n11.com'da araç sahiplerini bekliyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, araçlarını kar ve dolu yağışları ile güneş yakınları gibi dış etmenlere karşı etkin koruma altına almak isteyenlerin tercihi ve son teknoloji özelliklerle donatılmış olan araç tenteleri n11.com’da satışa sunuluyor.

Kar ve dolu yağışı, güneş yanığı ve aracın üstüne düşerek hasara sebep olabilecek her türlü maddeye karşı etkin koruma sağlayan otomatik araç tenteleri, online platformlarda sadece n11.com’da satışa sunuluyor.

Kablosuz uzaktan kumanda ile kurulumu gerçekleştirilen tente, 8 saniyede açma kapama ve 30 saniyede kurulum ile zaman kaybettirmeden kolaylıkla kuruluyor ve dış etkenlerin oluşturacağı hasara karşı koruma sağlıyor.

Ayaklı ve çadıra dönüşebilen versiyonları da bulunan araç tentelerini plaj ya da kampta da rahatlıkla kullanmak mümkün hale geliyor.