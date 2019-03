“Güneşte 4 yılda 5 bin megavat kurulu güce ulaştık“

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, "Türkiye güneş açısından çok şanslı bir ülke. Bu coğrafyada bu şansı daha iyi değerlendireceğiz. Güneş enerjisinde 4 yıl gibi bir sürede sıfırdan başlayarak, 5 bin megavatı geçen kurulu güce ulaştık." dedi.



Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş enerjisinin Türkiye açısından çok önemli bir değer olduğunu ve dünyada da bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.



Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli haritasına bakıldığında Konya'nın avantajlı bir şehir olarak dikkati çektiğini aktaran Demirdağ, şöyle konuştu: "Güneye indiğimizde Şanlıurfa biraz daha iyi. Kuzey ve kuzeydoğumuz biraz daha kötü diyoruz. Ama dünya haritasına baktığımız zaman, bugün 50 bin megavata yakın güneş santrali kuran Almanya'nın en iyi yeri, aslında bizim 'kötü' dediğimiz yerlerden daha kötü. Dolayısıyla Türkiye güneş açısından çok şanslı bir ülke. Bu coğrafyada bu şansı daha iyi değerlendireceğiz. Kötü bir başlangıç olmadı ülkemiz için. Güneşte 4 yıl gibi bir sürede sıfırdan başlayarak, 5 bin megavatı geçen kurulu güce ulaştık."





- "Yılda bin megavat hedefi"



Demirdağ, her yıl en az bin megavatlık güneş enerjisi santralinin devreye alınmasını ve üretilen elektriğin her geçen yıl arttırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Sektörün bu hedef doğrultusunda çok ciddi bir altyapı oluşturduğuna işaret eden Demirdağ, şöyle devam etti: "İşe başladığımızda güneş panellerini ithal ediyorduk. Türkiye'de kurulu tesisimiz yoktu, ama sadece 5 yıl gibi bir sürede tesislerimiz kuruldu. Güneş panellerimizi artık Türkiye'de üretebiliyor, kendi mühendisliğimizle yapabiliyoruz. Güneş santrallerinde kullanılan çelik konstrüksiyonu, kablosunu, trafosunu, orta gerilim bütün sistemlerini Türkiye'de üretebiliyoruz. Sektörde büyük bir yerlileşme söz konusu. Şu anda yüzde 75 yerlileşme var. Yani bir güneş santralinin yüzde 75 ekipmanı Türkiye'de üretilebiliyor. Üretmek bir yana, bunun mühendisliğini yapabildiğimiz gibi ihracatını da gerçekleştiriyoruz. Şu anda Türk firmaları yurt dışındaki birçok farklı projeye malzeme satabiliyor."



Türkiye'nin, elektrik üretimi için hala önemli oranda dışarıdan doğal gaz ve kömür aldığına dikkati çeken Demirdağ, güneşin yanı sıra rüzgar, biyogaz, jeotermal ve hidroelektrik santrallerinin üretimde çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi.





- "550 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını engelliyor"



Demirdağ, Türkiye'nin şu anda elektrik ihtiyacının yüzde 5'inin güneş enerjisinden karşılandığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Sektör olarak gündüz, yani enerjinin en çok lazım olduğu saatlerde elektrik üretiyoruz. Kilovatsaat başına hesap yaptığımız zaman yüzde 2,5'e denk geliyor. Bunun ilk hedefte yüzde 10'un üzerine çıkması, ülkemizin daha az doğal gaz ithal etmesi demek. Her bin megavatlık güneş santrali, yıllık 110 milyon dolar doğal gaz ithalatını engelliyor. Yani bugün Türkiye'deki 5 bin megavatlık güneş kapasitesi, 550 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını engelliyor. Bu para cebimizde kalıyor. Kendi güneşimizden bu elektriği üretiyoruz."



Yakında bekledikleri ek düzenlemelerle öz tüketim amaçlı çatı ve arazi uygulamalarının hızlanacağını da vurgulayan Demirdağ, "Böylece cari açığın kapanması anlamında çok büyük fayda sağlayacağız. Bugün 15 dönüm bir araziye 1 megavat güneş santrali kurulabiliyor. Tarım arazisi olmasına gerek yok. Ülke ekonomisine bu anlamda çok ciddi katkı sağlayacağız. Çatılarımızı, tarım yapılamayan arazilerimizi ülke ekonomisine kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.