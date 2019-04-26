ANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Güney Afrika Büyükelçiliği iş birliğiyle "Güney Afrika İş Forumu" düzenlendi.



MÜSİAD Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, dün ASO'da Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti ilişkilerinin değerlendirildiği iş forumu yapıldı.

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl itibarıyla 2 milyar doları aştığını bildirdi. Türkiye'nin, Güney Afrika'dan yaptığı ithalatın 1,7 milyar doları bulurken, ihracatının 500 milyon dolara yaklaştığını belirten Acar, iki ülke arasındaki ticaretin daha dengeli devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Acar, Türkiye'nin Afrika ile olan duygusal bağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz birlikte kazanmak, birlikte başarmak, Türk şirketlerinin, Güney Afrika'daki yatırımlarını artırmaktır. Son dönemde beyaz eşya, elektrikli ev aletleri ve demir çelik sektörlerinde gerçekleştirilen yatırımların değerinin 1 milyar doları geçmesi bekleniyor. Türkiye'de, Güney Afrika ile ticaret yapan firma sayısı 2 bini buluyor. Rakamları değerlendirdiğimizde, ticaretimizin orta vadede 5 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor."

Güney Afrika İş Forumu'nda, protokol konuşmalarının ardından ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Programın ardından da ASO ve MÜSİAD Ankara üyelerinin sahip olduğu fabrikalara ziyaret gerçekleştirildi.