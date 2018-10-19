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Güney Afrika'dan "Ülkemize yatırım yapılmasını da istiyoruz" mesajı

- Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Puleng Chaba: - "Ülkemize sadece ticaret değil, yatırım yapılmasını da istiyoruz. Güney Afrika kıtanın en büyük havalimanına sahip, adeta giriş kapısı konumundadır" - "Yabancı yatırımcıları koruma kanunu yürürlükte. Güney Afrika'da bütün sektörler için iş fırsatları olduğuna inanabilirsiniz"

Güney Afrika'dan
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TRABZON (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Puleng Chaba, "Ülkemize sadece ticaret değil, yatırım yapılmasını da istiyoruz. Güney Afrika, kıtanın en büyük havalimanına sahip, adeta giriş kapısı konumundadır." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Chaba ve beraberindeki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen toplantıda, TTSO yönetim kurulu üyeleri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Chaba, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkati çekerek, 1,8 milyar dolar ticaret hacmi olan iki ülke arasındaki gerçek potansiyelin bu rakam olmadığına inandıklarını söyledi.

Ticaret rakamlarını yükseltmek için iki ülke iş adamlarının mutlaka bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Chaba, "Trabzon'da 2019 yılında yatırım semineri düzenlemeyi planlıyoruz. Ülkelerimiz aynı seviyede gelişmeye yakın ve ihtiyaçları hemen hemen birbirine yakın. Ortak ürünlerde teknoloji paylaşımı yapabiliriz. Ülkemize sadece ticaret değil, yatırım yapılmasını da istiyoruz. Güney Afrika, kıtanın en büyük havalimanına sahip, adeta giriş kapısı konumundadır." diye konuştu.

- "Ülkemizde ciddi teşvikler ve vergi muafiyetleri var"

Chaba, ülkenin dağıtım kanalları ve iletişim altyapısının da çok iyi durumda olduğunu işaret ederek, şöyle devam etti:

"İş tecrübesi ve eğitiminde de ileri düzeydeyiz. Ülkemizde ciddi teşvikler ve vergi muafiyetleri var. Yabancı yatırımcıları koruma kanunu yürürlükte. Güney Afrika'da bütün sektörler için iş fırsatları olduğuna inanabilirsiniz. Burada kış mevsimi yaşanırken, Güney Afrika'da yaz olması önemli bir avantaj. Mevsimlerin ters olmasını iyi bir iş ve turizm fırsatı olarak görüyoruz. Kışın Türkiye'de üretilmeyen sebze ve meyveler, yaz mevsimi yaşayan Güney Afrika'da üretilebilir."

- "Bu temasların ticaretimizi artıracağını umuyoruz"

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Güney Afrika'ya Trabzon'dan fındık ve silah ihracatı yapıldığını belirtti.

İkili ilişkilerin önemine işaret eden Hacısalihoğlu, "Bu temasların ticaretimizi artıracağını umuyoruz. Afrika aslında bize uzak değil. Trabzonlu balıkçılar Moritanya kıyılarında balık avlıyor. Çeşitli şirketlerimiz Afrika ülkeleriyle ticaret yapıyor." dedi.

Öte yandan toplantıda, Chaba ve beraberindeki heyet, Türk iş adamlarıyla görüş alışverişinde bulundu.


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Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Puleng ChabaTrabzon
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