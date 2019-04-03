Güney Amerika'ya giden Türk turist sayısında artış

İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Kurucu Ortağı ve rota planlayıcısı Uğur Kurt, son yıllarda Türkiye ve Güney Amerika ülkelerinin ilişkilerinin geliştiğini belirterek, vizesiz seyahatlerde Güney Amerika ülkelerine giden Türk turist sayısında artış kaydedildiğini bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin olumlu anlamda geliştiğini, bu kapsamda karşılıklı ziyaretlerin de arttığını aktardı.

Son yıllarda gelişen Türkiye ve Güney Amerika ülkeleri ilişkilerine bağlı olarak, vizesiz seyahatlerde Güney Amerika ülkelerine giden Türk turist sayısında artış kaydedildiğini bildiren Kurt, bu bölgelerle ilgili dikkati çeken turistik güzergahları paylaştı.

Kurt, Peru'da en fazla dikkati çeken noktanın Macchu Pichu antik yerleşimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnka uygarlığı hakkında bilmediğimiz birçok tarihi sırrı bu yöreye yaptığımız gezilerde öğreniyoruz. Bir zamanlar İspanyol zulmünden kaçarak dağlarda yeni yerleşimler kuran İnkalılar, kimsenin ulaşamayacağı teras kentler inşa etmişler. Zirvelerdeki bu yerleşimlerin en meşhuru Macchu Pichu'dur. Cuzco şehir merkezinden tren yolculuğu ile gidilen, Aqua Calientes kasabasından sonra dağ yolunu takip ederek açık hava müzesine ulaşılıyor. Machu Picchu, bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş olan bir İnka antik şehridir. 7 Temmuz 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilmiştir. And Dağları'nda, bir dağın zirvesinde, 2 bin 460 metre yükseklikte, UNESCO dünya mirası listesinde, Urubamba Vadisi (Kutsal Vadi) üzerinde kurulmuş olup Peru'nun Cusco şehrine 94 kilometre mesafededir."





- "Hedefimiz, 2020'de 6 bin Türk turisti Peru'ya götürmektir"





Uğur Kurt, Ejder Turizm'in son yıllarda Brezilya, Arjantin, Peru, Bolivya ve Şili bölgesinde marka olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Renkli oldukları kadar sıcakkanlı insanların, iç ısıtan iklimin, doğal güzelliklerin bulunduğu Güney Amerika'nın keşfetmeyi bekleyen ülkeleri bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Bu coğrafyada en güzel ülkelerin Ejder Turizm ile keşfedilebileceğini aktaran Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üstelik Güney Amerika'ya yapacağınız gezilerimiz vizesizdir. Peru-Bolivya-Şili gezileri üçlü ülke olarak birlikte yapılmaktadır. Peru ve Bolivya bölgesinde bir diğer noktası ise Salar Uyuni Tuz Çölü'dür. Yağışlı mevsimde bir göl olan yöre, kurak dönemlerde tuz çölüne dönmektedir. Bu bölgeye Lapaz'dan uçakla ulaşım sağlanmakta olup konaklamalar tuz otellerde yapılmaktadır. Amazon ormanları ve Nazca Çizgisi de Peru'dadır. En çok merak edilen yöreler listesinde 2019'da zirvede olan Peru gezilerini Türkiye'de en çok ve sık yapan tur operatörü Ejder Turizm'dir. Her ay kesintisiz 5 grup bölgeye yolculuk yapmaktadır. Böylece sayı yıllık 4 bin kişiyi geçmektedir. Hedefimiz, 2020'de 6 bin Türk turisti Peru'ya götürmektir. 2019 yılının yıldızı Peru olacaktır."