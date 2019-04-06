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Güney Koreli heyetten KOBİDER'e ziyaret

- KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç: - "Sadece KOBİ’lere yönelik değil, insanı ilgilendiren bütün konularda çalışmalar yapıyoruz. Bunların en önemlisi ekonomiyle ilgili raporlar hazırlayarak, bu raporları mevcut hükümete sunuyoruz"

Güney Koreli heyetten KOBİDER'e ziyaret
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İSTANBUL (AA) - Güney Kore’nin Incheon şehrinden gelen heyet, İstanbul’daki temasları kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği'ni (KOBİDER) ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin önemli metropollerinden Incheon Belediye Başkanı Heo In Hwan ve beraberindeki heyet, KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç ile bir araya gelerek, ticari iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Özgenç, Güney Kore’den gelen heyete KOBİDER hakkında bilgi verdi.

Özgenç, KOBİDER’in 2003 yılında kurulan bir STK olduğunu belirterek, "2003 yılından bugüne kadar Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerini, Anadolu’daki KOBİ’leri bir araya getirerek Türkiye ekonomisi içerisinde yer almaları ve söz sahibi olmak için çalışmıştır. KOBİDER olarak sadece KOBİ’lere yönelik değil, insanı ilgilendiren bütün konularda da çalışmalar yapıyoruz. Bunların en önemlisi ekonomiyle ilgili raporlar hazırlayarak, bu raporları mevcut hükümete sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Heo In Hwan ise KOBİDER'in kendi alanında en iyi olduğunu ve çalışmalardan çok etkilendiklerini belirterek, derneğin başarılarının devamını diledi. Heo In Hwan KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç’i Güney Kore’ye davet etti.


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