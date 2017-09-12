Güney Koreli iş adamlarından KUDAKA'ya ziyaret

ERZURUM (AA) - Güney Koreli iş adamlarından oluşan heyetin çeşitli ticari iş birlikleri yapmak üzere Erzurum'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Kuzey Doğu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) yapılan yazılı açıklamada, kente gelen Güney Koreli iş adamlarının KUDAKA'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in, ajans hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunduğu ifade edilerek, program kapsamında misafir iş adamlarına kentin yatırım ortamı, potansiyelleri ve yatırım sağlanan devlet destekleri konusunda, KUDAKA Erzurum Yatırım Destek Ofisi ve Program Yönetim Birimi tarafından bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Görüşmelerin sonunda bölgeye yatırım yapacak yatırımcılara izin ve ruhsat işlemleri başta olmak üzere her türlü konuda KUDAKA'nın yardıma hazır olduğu kaydedildi.



