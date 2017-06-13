Güney Sudan'dan yatırım çağrısı

CAPE TOWN (AA) - HÜSEYİN ERDOĞAN - Güney Sudan Petrol Bakanı Ezekiel Lol Gatkuoth, ülkelerinde güvenli bir yatırım ortamı oluşturduklarını belirterek, "Keşfi yapılmış, rezervi kanıtlanmış geliştirme ve üretim için bekleyen 5 petrol bloku için yatırımcı bekliyoruz. Ülkemizde özellikle petrol arama, üretim, rafinaj ve lojistik ile tarım ve madencilik alanlarında yatırım potansiyeli var." dedi.

Gatkuoth, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu "Afrika Petrol ve Enerji Konferansı 2017 (Africa Oil&Power 2017)" sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güney Sudan'ın petrolün yanı sıra birçok yer altı zenginliğinin de bulunduğunu ifade eden Gatkuoth, sektöre ilişkin yasaları yatırımcı lehine düzenleyerek uluslararası yatırımcının ülkeye gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Ekonomik sıkıntı ve krizlerden dolayı ülkede günlük petrol üretiminin 350 bin varilden 130 bin varile gerilediğini ifade eden Gatkuoth, yıl sonuna kadar günlük petrol üretimini 200 bin varile, gelecek yıl içinde de üretimi 350 bin varile çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Gatkuoth, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün üretici ülkeleri olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Güney Sudan olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olmadığımız halde kuruluşun üretimi kısma kararını destekliyoruz. Bu nedenle günlük üretimimiz 350 bin varile ulaştığında, üretimimizi 8 bin varil kesmeyi taahhüt ettik." diye konuştu.

Afrika kıtasının tehlikeli ve yatırım için güvenli olmadığı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Gatkuoth, şöyle konuştu:

"Bu eleştirileri yapanlar Afrika'yı ve Afrika kültürünü bilmiyor. Güvenlik konusuna gelince, küçük olaylarla bütün kıta yargılanamaz. Londra ya da Paris'te yaşanan olaylardan sonra bu iki şehir de güvenli değil diyebiliriz. Fakat bir olay yüzünden bir ülkeyi hatta bir kıtayı yargılayamazsın. Afrika gelip yaşanacak ve yatırım yapılacak kadar güvenlidir. Ayrıca kıtadaki liderler de yatırım ve yatırımcı yanlısıdır. Keşfi yapılmış, rezervi kanıtlanmış geliştirme ve üretim için bekleyen 5 petrol bloku için yatırımcı bekliyoruz. Ülkemizde özellikle petrol arama, üretim, rafinaj ve lojistik ile tarım ve madencilik alanlarında yatırım potansiyeli var."

Gatkuoth, ülkeye gelecek yatırımcıya gerekli tüm desteğin sağlanacağını vurgulayarak, lojistik alanında yaşanacak olası sıkıntıların da Sudan Cumhuriyeti, Etiyopya ve Doğu Afrika'daki komşu ülkeler yoluyla çözülebileceğini aktardı.

Sudan Cumhuriyeti ile petrol endüstrisi alanında iş birliğinin devam ettiğini anlatan Gatkuoth, "Sudan'ın boru hatlarıyla piyasaya petrol ihraç ediyoruz. Rafinaj ve elektrik üretimi için de ülkeye günlük 28 bin varil ham petrol gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Türk yatırımcının başımızın üzerinde yeri var"

Gatkuoth, Türkiye ile Güney Sudan'ın dost iki ülke olduğunu ve ülkelerinde çok sayıda Türk yatırımcının iş yaptığını söyledi.

Başta enerji sektörü olmak üzere Türk yatırımcıların Güney Sudan'da tarımdan madenciliğe kadar birçok alanda yatırım yapabileceğini belirten Gatkuoth, "Ülkemizde yatırım için elverişli bir ortam hazırladık. Gelecek Türk yatırımcının başımızın üzerinde yeri var." dedi.

Gatkuoth, ülkeye gelen yabancı yatırımcı ile yaşadıkları en büyük problemin, şirketlerin aldıkları işi zamanında bitirmemeleri olduğunu vurgulayarak, "Bazı şirketler işlerini söz verdikleri tarihte bitirip teslim etmiyor fakat Türk şirketleri böyle değil. Türk şirketleri güvenilir, sorumluluğunu biliyor ve aldığı işleri zamanında teslim ediyor." ifadesini kullandı.