Güneydoğu Anadolu'dan ihracat artıyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mayısta yüzde 7,2 artışla 803 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracat rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında, mayısta Gaziantep ve bölge ihracatının geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdiğini aktardı.

Bu istikrarlı artışın en belirgin sebebinin, artık dünya pazarlarında yer bulmakta zorlanmayan, üretiminde teknolojiyi imkanları ölçüsünde kullanan azimli ihracatçılar olduğunu ifade eden Kileci, Gaziantep'teki sanayici ve iş insanlarının da üretimlerini hızla büyüterek bölge ve ülke ihracatına katkı yaptığını belirtti.

Kileci şunları kaydetti:

"Mayıs ayında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile gerçekleştirdiğimiz “E-Ticaret, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm” eğitimimize duyulan yoğun ilgi de gösterdi ki artık ihracatçı firmalarımız günümüz ticaretinin gereklerinin ve iş yapış biçimlerinin farkında olarak aksiyon alıyorlar ve kendilerini dijital anlamda dönüştürerek e-ihracatlarına hız vermek istiyorlar. Bu farkındalık ve beraberinde gösterilen çaba orta ve uzun vadede daha da yüksek ihracat rakamlarını getirecek ve bizlere sürekli yeni rekorlar kırdıracaktır."

Kileci, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk beş ayında ihracattaki artışın istikrarlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Ocak-mayıs 2019 döneminde bölgeden önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,4 artışla 3 milyar 754 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. GAİB'in Mayıs 2019’da kayıt altına aldığı ihracat, 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 artışla 803 milyon dolar olarak gerçekleşti." bilgisini aktardı.

GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 45,6'lık payla ilk sırada yer aldığını belirten Kileci, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"AB ülkelerinin yüzde 20,4 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 13,5 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak-mayıs 2019 döneminde 181 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya ve İsrail en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer aldı. İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri ile dış giyim en çok ihracatı yapılan mal grupları oldu."