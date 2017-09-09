Güneydoğu bulguru 56 ülkeye gönderildi

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) bu yıl 56 ülkeye bulgur ihracatı gerçekleştirildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, AA muhabirine, ihracat yaptıkları ülkeler arasında ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Rusya, İtalya, Norveç, İsviçre, Irak ve Avusturya'nın da bulunduğunu söyledi.

Türkiye genelinde yılın 8 aylık döneminde bulgur ihracatı miktarının 136 bin 405 ton olduğunu belirterek, bu satıştan 52 milyon 53 bin dolar gelir sağlandığını belirtti.

GAİB olarak ocak ayından bu yana 56 ülkeye 61 bin 901 ton bulgur satışı gerçekleştirdiklerini anlatan Çıkmaz, bunun sonucunda 22 milyon 221 bin dolar elde edildiğini kaydetti.

En fazla ihracatın 41 bin 89 tonla Irak'a yapıldığını dile getiren Çıkmaz, "İhracatta artık Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika da önemli oranda yer tutuyor" dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz, Türkiye'nin dünyanın en büyük bulgur ihracatçısı ve üreticisi konumunda olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye bulgurun lezzetini, sağlığını ve mucizelerini tüm dünyaya tanıtma misyonunu üstlenmektedir. Türkiye'de tarihi çok eskilere dayanan bulgur, bugün ileri teknolojiye sahip fabrikalarda modern tekniklerle üretilmektedir. 2017 yılının son altı ayında da yine bu milli ürünümüzün daha iyi koşullarda dünya pazarlarında yer bulması için gerek birliğimiz, gerekse ihracatçı firmalarımız, yoğun bir tanıtım içindedir."

- El değirmeninden tam otomasyonlu sisteme

Gaziantep'te 72 yıldır sektörde faaliyet gösteren şirketin genel müdürü Bülent Baharoğlu, bulgur alanında üçüncü kuşağın temsilcisi olduğunu, dedesinin el değirmeniyle başladığı bulgurculukta geleneksel yöntemi bıraktıklarını ve şimdi son teknolojiyle üretim yaptıklarını anlattı.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerinin yıllık kapasitesinin 27 bin ton olduğuna işaret eden Baharoğlu, "Üretimimiz 15 bin ton. Bunun yüzde 70'ini ihraç ediyoruz." dedi.

Avrupa'ya sattıkları bulgurun ilk başta gurbetçi Türkler tarafından tüketildiğine dikkati çeken Bülent Baharoğlu, son yıllarda Avrupalıların da bulgur tercih etmeye başladığını söyledi.