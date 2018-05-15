Güneydoğu'dan 952,5 milyon dolarlık tekstil ihracatı - Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar yılın ilk 4 ayında 952 milyon 528 bin dolarlık ihracat yaptı - Birlik Başkanı Fikret Kileci: - "Türkiye ekonomide önemli bir viraja girdi, bu virajı sağlıklı geçmek, ihracatı artırmak ve akıllı yatırımlara ağırlık vermekle mümkündür"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar bu yılın ocak-nisan döneminde 952 milyon 528 bin dolarlık ihracata imza attı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Fikret Kileci başkanlığında GAİB'de toplanan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yönetimi, sektördeki gelişmeleri ve ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kileci burada yaptığı konuşmada, Birlik olarak 4 ayda 952 milyon 528 bin dolarlık tekstil ve ham maddeleri ihracatına imza attıklarını bildirdi.

İhracatın yüzde 43,1'inin AB ülkelerine yapıldığını belirten Kileci, bu bölgeye 4 ayda 398 milyon 488 bin dolar tutarında dış satım yapıldığını ifade etti. Kileci, AB ülkelerini Ortadoğu bölgesinin izlediğini, toplam ihracatlarının yüzde 28'ini gerçekleştirdikleri bu bölgeye 258 milyon 339 bin dolarlık ürün gönderdiklerini vurguladı.

Kileci, şunları kaydetti:

"Bir ülke ne kadar zenginse global alanda sözü o kadar tesirlidir. Türkiye ekonomide önemli bir viraja girdi, bu virajı sağlıklı geçmek, ihracatı artırmak ve akıllı yatırımlara ağırlık vermekle mümkündür. Diğer taraftan ülkemizin sahip olduğu en önemli değerler arasında genç ve dinamik nüfusu göz ardı etmemeli, bu potansiyelimizi sektörlerimize doğru kanalize etmeliyiz."