Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa Trabzon Tekstil sektörü 10 milyarlık makine ithalatının önüne geçecek
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha
Tohumda bağımlı değiliz
Tohumda bağımlı değiliz

Güneydoğu ihracatının öncüsü tekstil

- Yılın 11 ayında 7 milyar 782 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin öncü sektörü, ihracatın yaklaşık yüzde 34'ünü sağlayan tekstil oldu

Güneydoğu ihracatının öncüsü tekstil
banner17

GAZİANTEP (AA) - İhracatını her geçen yıl artıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok döviz girdisi sağlayan sektörü 2 milyar 653 milyon dolarla tekstil oldu.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılar, yılın 11 ayındaki ihracat girdisini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artırarak 7 milyar 782 milyon 246 bin dolara yükseltti.

Güneydoğulu ihracatçılar, bu süreçte en çok ihracatı tekstil ve ham maddeleri alanında gerçekleştirdi. Bölge tekstilcileri, yılın 11 ayında 2 milyar 653 milyon 174 bin dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 420 milyon 154 bin dolarlık ihracat yapan Güneydoğulu tekstilciler, böylelikle bu yıl ihracatını yüzde 9,6 artırdı.

Tekstilciler, 2018 yılının 11 aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatın yüzde 34,1'lik kısmını gerçekleştirerek bölgenin öncü sektörü oldu.

Bölge ihracatının en çok satış gerçekleştirilen ürünlerinde tekstili yüzde 24,7 ile hububat ve bakliyat, yüzde 17,8 ile de halı izledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BakliyatGaziantepGüneydoğu Anadolu İhracatçılar BirliğiHalıHububatIhracatTekstil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1