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Güneydoğu'nun ihracatı artıyor

- GAİB üyesi firmaların ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdikleri ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 3 milyar 498 milyon dolara ulaştı

Güneydoğu'nun ihracatı artıyor
GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmaların yılın 5 aylık döneminde yaptıkları ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 3 milyar 498 milyon 17 bin dolar oldu.
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının her geçen gün arttığını, bu artışın da hem ihracatçıya hem de ülkeye moral olduğunu belirtti.
Dış satım rakamlarının gelecek aylarda daha iyi seviyelere ulaşması için yeniden ihracat seferberliği başlatacaklarını bildiren Kileci, "Ülkenin kalkınması için bizlerin her zamankinden daha fazla mesai yapmamız gerekiyor. Müreffeh bir Türkiye için daha çok ihracat, daha çok tanıtım yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
182 ülkeye ürün gönderdiklerini belirten Kileci, bölge ihracatının ocak-mayıs döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 3 milyar 498 milyon 17 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 48,4 payla ilk sırada yer aldığını aktaran Kileci, şunları kaydetti:
"AB ülkeleri yüzde 20,3 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,7 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 182 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Belçika bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkeler. Halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ayakkabı ve dış giyim bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünlerdir."
Kileci, Gaziantep'in söz konusu dönemdeki ihracatının da 2 milyar 855 milyon 302 bin dolar olduğunu ifade etti.
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