Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya ekonomi food istanbul mersin
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

Güneydoğu'da 400 köyde toplulaştırma çalışması tamamlandı

- Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 400 köyde arazi birleştirmeleri tamamlandı, ayrıca yeni parsellere ait tapular hak sahiplerine teslim edildi

Güneydoğu'da 400 köyde toplulaştırma çalışması tamamlandı
banner17

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen parçalı tarım arazilerinin toplulaştırılması çalışmaları kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 400 köyde arazi birleştirmeleri tamamlandı ve yeni parsellere ait tapular hak sahiplerine dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde 3,6 milyon hektar alanda tescil işlemleri tamamlanırken, 4,6 milyon hektar alanda ise birleştirme çalışmaları devam ediyor. Toplulaştırma çalışmalarının 2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenirken, çalışmaların tamamlandığı arazilerde yeni oluşturulan tapuların çiftçilere dağıtımı da sürüyor.

Bu çerçevede DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da 445, Mardin'de 8 ve Batman'da 36 olmak üzere toplam 489 köy ve 680 bin 444 dönüm alanda toplulaştırma çalışması yapıldı. Bölgede yapılan toplulaştırma kapsamında 400 köyde çalışmalar tamamlandı, 89 köyde ise çalışmalar sürdürülüyor.

Toplulaştırma çalışmaları tamamlanan Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Karabaş ve Silvan’a bağlı Sulak mahallelerinde oluşturulan yeni parsellere ait tapular hak sahiplerine törenle dağıtıldı.

Arazi toplulaştırması ile küçük, parçalı ve dağınık arazilerin modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlenerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlayarak, üretimin, verimliliğin artırılması hedefleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Devlet Su İşleri (DSİ)Tarım Ve Orman Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5