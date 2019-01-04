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Güneydoğu'dan 8,5 milyar dolarlık ihracat

- GAİB tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ihracat, önceki yıla oranla yüzde 5,6 artarak 8 milyar 480 milyon dolara ulaştı

Güneydoğu'dan 8,5 milyar dolarlık ihracat
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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB), geçen yıl 8 milyar 480 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 2018 yılında gerçekleştirilen ihracatın, önceki yıla oranla yüzde 5,6 artarak 8 milyar 480 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Bölgenin ihracatta parlayan yıldızının Gaziantep olduğunu vurgulayan Kileci, kentin ihracatının da ithalatından daima fazla olduğunu kaydetti.

Kileci, Gaziantep'in başarısını devam ettirmek ve çok daha iyi noktalara getirmek için kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Biz de bugün tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan odalarımız, diğer taraftan valiliğimiz, belediyelerimiz, milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, Gaziantep'in başarıya ulaşması için ülke ekonomisine katkı sağlamak için daha iyi bir gelecek için her zaman birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölge ihracatında Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Libya'nın ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Kileci, halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyimin en çok ihraç edilen ürünler olduğunu bildirdi.

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