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Güneydoğulu halıcıların ihracat öngörüsü 2,3 milyar dolar

- GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: - "Halı sektörü olarak 2016 yılında 1 milyar 918 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımız, 2017 yılında yüzde 12,9'luk artışla 2 milyar 165 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. 2018 yılını 2 milyar 300 milyon dolar seviyelerinde kapatacağımız öngörülmektedir"

Güneydoğulu halıcıların ihracat öngörüsü 2,3 milyar dolar
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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, yıl sonu halı ihracatı rakamının 2 milyar 300 milyon dolar olmasını beklediklerini belirtti.

GAHİB'den yapılan açıklamaya göre Kaplan ve beraberindeki halı sektörü yöneticileri, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Vali Gül'e sektörle ilgili bilgiler veren Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu sektör, 150 imalatçı firması ve çok sayıda yan sanayiyle birlikte yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Gaziantep dünya makine halısı ihracatının yüzde 54'ünü gerçekleştirmektedir. Firmalarımız artık daha tecrübeli, daha donanımlı ve daha olgun adımlarla üretim ve pazarlama modeline doğru yürümektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre, halı sektörü olarak 2016 yılında 1 milyar 918 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımız, 2017 yılında yüzde 12,9'luk artışla 2 milyar 165 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. 2018 yılını 2 milyar 300 milyon dolar seviyelerinde kapatacağımız öngörülmektedir."

GAHİB olarak ihracatı artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Kaplan, "Meslek liseleri ve üniversite-sanayi iş birliğinde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve eğitim müfredatını sanayinin ihtiyaçlarına uyumlu kılacak güncellemelere katkıda bulunmak için ilgili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde sektörümüze hitap edebilecek özelliklere sahip güzel sanatlar fakültesi kurulması yönünde görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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